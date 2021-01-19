Kasım ayında yasa çıkmıştı! Vergide yüzde 50 indirim dönemi...

İndirim şartı olarak belirtilen işçi çalıştırma sayısının tespitinde, mükelleflerin ilgili takvim yılında aylık ya da üç aylık olarak verdikleri muhtasar beyannamelerinde bildirdikleri çalışan sayılarının ortalaması dikkate alınacak.

Mal ihracatından kaynaklanan döviz cinsi hasılatların Türk lirasına çevrilmesinde, satış hasılatının fiili ihraç tarihi itibarıyla tahakkuku kabul edilerek Merkez Bankasının o gün için tespit ve ilan ettiği döviz alış kuru dikkate alınacak.

Elektronik ticaret gümrük beyannamesiyle gerçekleştirilen mal ihracatı dışında, mükelleflerin başka şekillerde ihracat gelirlerinin olması, söz konusu indirimden yararlanmalarına engel teşkil etmeyecek ancak mükellefler tarafından diğer şekillerde yapılan ihracat kazançları beyanname üzerinden indirim konusu yapılamayacak.