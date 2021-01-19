Memurlar 3600 ek gösterge hakkında yapılacak son dakika açıklamalarını merak ederken göstergenin ne zaman çıkacağını da araştırıyor. 3600 ek gösterge, memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. Göstergenin 3600'e çıkarılması yönünde talepler sürerken polis, öğretmen, din görevlileri, hemşireleri kapsaması da beklentiler arasında yer alıyor. Peki, aylık ve ikramiyelerde ne kadar artış olacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...
3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?
3600 ek gösterge konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.
3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler şu şekilde:
BAKAN LÜTFİ ELVAN'DAN EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 3600 ek göstergeye ilişkin yakın bir zamanda açıklama yaptı. Elvan, "Bakanlıktaki arkadaşlarımız ile Çalışma Bakanlığı'nın 3600 ek gösterge konusundaki çalışmaları devam ediyor. Bunun belirli bir yükü söz konusu. Sağlıklı bir şekilde analiz etme yönünde çaba sarf ediyorlar" dedi.
BAKAN FAHRETTİN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ek gösterge ile ilgili, "Bu anlamda daha etkin bir performansı devreye sokmak anlamında da bir düzenleme yaptık. Bununla ilgili 3600 ek göstergeyle ilgili sadece sağlık çalışanları değil, diğer benzer çalışanlarla ilgili bir düzenleme var. Onunla ilgili bir çalışmanın olduğunu zaten biliyoruz. Şu dönemde üzerinde daha çok durduğumuz bu performansın şu dönemde sağlıklı bir şekilde devreye girmesini hızla kolaylaştırmak şeklinde olacak." dedi.
KAPSAMIN GENİŞLETİLMESİ TALEBİ
Memur sendikalarınca, 3600 ek gösterge düzenlemesinin tüm kamu personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi istenirken, düzenlemeyle öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor.
Düzenlemeden halihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.
3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSIYOR?
Öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması beklenen düzenlemeyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Ek göstergenin 3600'e çıkarılmasıyla memurların emekli aylıkları ve ikramiyeleri bu sayede artacak. Böylece yaklaşık 1,5 milyon memurun ek gösterge beklentisi karşılanacak.
EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?
3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.
Memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemi olan ek göstergenin yüksek olması, emekli aylığı ve ikramiyesinin yüksek olması anlamına geliyor. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor.
Düzenleme ile birlikte memurların ek gösterge cetveli yeniden belirlenecek. Bu da hem görev ücretine hem de emekli maaşına olumlu yansıyacak. Ayrıca yeni gösterge ile kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Düzenleme Meclis'ten çıkıp uygulamaya girdiğinde de emeklilikte alınacak ikramiye ve maaşa yüzde 20 artış olarak yansıyacak.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli yeri olan unsurlardan bir tanesidir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1 inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler.
Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile,2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır.