Memurlar 3600 ek gösterge hakkında yapılacak son dakika açıklamalarını merak ederken göstergenin ne zaman çıkacağını da araştırıyor. 3600 ek gösterge, memurların aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama yöntemidir. Göstergenin 3600'e çıkarılması yönünde talepler sürerken polis, öğretmen, din görevlileri, hemşireleri kapsaması da beklentiler arasında yer alıyor. Peki, aylık ve ikramiyelerde ne kadar artış olacak? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte son gelişmeler...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.