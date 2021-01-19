Fonun portföyünde at yarışları ve şans oyunları olmak üzere iki lisans bulunuyor. Lisans modellerinde değişikliklerle kamu gelirlerinde belirgin bir artış yaşandı. Bu varlıkların birikmiş itfa payları düşüldükten sonra 2019 yılı dönem sonu değeri 13.3 milyar lira oldu. Şans oyunları lisansı 8.4 milyar lira, at yarışları 4.9 milyar lira olmak üzere 13.3 milyar lira olarak muhasebeleştirildi. Söz konusu varlıklar 49 yıllığına kiralanmış bulunuyor.