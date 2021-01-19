1 Şubat'ta kafeler açılıyor mu? Kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açıldı mı?

Kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açıldı mı? Kafelerin açılıp açılmayacağı vatandaşların merak konusu. Koronavirüs yasakları çerçevesinde birçok mekan kapatılmıştı. Bunlardan birisi de kafeler olmuştu. Şu anda vatandaşların kafelere gitmesi ve oturması yasak. Peki kafeler ne zaman açılacak?

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sosyal mesafe kuralları ve bulaşıcılık riskini azaltmaya yönelik alınan kararla kafe, restoran ve lokanta gibi işletmeler paket servis/gel-al şeklinde hizmet veriyor. Kafelerin ne zaman açılacağına ilişkin bir karar henüz alınmadı.