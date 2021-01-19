1 Şubat'ta kafeler açılıyor mu? Kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açıldı mı?

Kafeler ne zaman açılacak? Kafeler açıldı mı? Kafelerin açılıp açılmayacağı vatandaşların merak konusu. Koronavirüs yasakları çerçevesinde birçok mekan kapatılmıştı. Bunlardan birisi de kafeler olmuştu. Şu anda vatandaşların kafelere gitmesi ve oturması yasak. Peki kafeler ne zaman açılacak?
KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Sosyal mesafe kuralları ve bulaşıcılık riskini azaltmaya yönelik alınan kararla kafe, restoran ve lokanta gibi işletmeler paket servis/gel-al şeklinde hizmet veriyor. Kafelerin ne zaman açılacağına ilişkin bir karar henüz alınmadı.
HAFTA SONU RESTORANLARIN ÇALIŞMA SAATLERİ
İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;
Lokanta/restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatlerinde paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.
Online sipariş firmaları da cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatlerinde siparişleri teslim edebilecek.