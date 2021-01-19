Klasik model araçlara son dönemde yoğun ilgi gösterilirken fiyatları dudak uçuklatıyor. 960 model Chevrolet marka klasik otomobil, Sivas'ta bulunan bir otomobil bayisinde sergileniyor. Aracın sahibi 750 bin lira teklif edilmesine rağmen klasik otomobili satmadı. Yaklaşık 2 yıl önce 100 bin dolara toparlanan klasik otomobil, görünümüyle vatandaşların gözlerini kamaştırıyor. Sadece izlenmesine izin verilen, bunun dışında dokunulmasına dahi izin verilmeyen otomobil, vatandaşları adeta geçmişe götürüyor. Firma sahibi, yağışlı havalarda kullanmadıkları efsane klasik otomobili 750 Bin liralık teklife rağmen satmadığını ifade etti.

"2 USTA, 27 AYDA BU HALE GETİRDİ"

Firma yetkilisi Burak Kaplan, aracın parçalarının 2 usta tarafından 27 ayda toplandığını belirterek, "Bizde 1960 model kanatlı klasik otomobil var, bunlar efsanedir. Bizim bu aracımız 2 yıldır bizde, bizim klasik hastalığımız var. Klasik araçlarla çok ilgileniyoruz, bu 20'nci aracımız olabilir. Bu özellikle en sevdiğimiz model olduğu için bunu plazamızda sergilemek, insanlara göstermek istedik.