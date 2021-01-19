Ülkemizin önemli sivil toplum kuruluşları arasında yer almakta olan Türk Kızılayı, sadece Türkiye'de değil doğal afetlerin ya da üzücü olayların yaşandığı tüm dünya ülkelerinde örgütlenmekte ve derhal olaya müdahale etmektedir. Son olarak Kızılay Şube Başkanı Ramazan Soylu tarafından gelen müjdeli duyuruda Kızılay'a 2.500 kişilik personel alımı yapılacağı duyuruldu. Peki bu alımın detayları nedir, alımlar ne zaman ve nereden yapılacaktır? İşte konu hakkında detaylı bilgiler takvim.com.tr'de...
Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu geçtiğimiz gün dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Soylu yaptığı açıklamada, Vagon Onarım Fabrikası yerine yapılan yatırımların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek "2021 Yılının Haziran ayından itibaren istihdam için çalışmalar başlayacak ve ilk etapta 100 personel istihdam edilecek" diyerek personel alımı müjdesini verdi.
Geçtiğimiz hafta Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, burada önemli açıklamalarda bulundu. Soylu burada MGC Başkanı Vahap Güner ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşerek Gazetecilerin gününü kutladı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"Kızılay Malatya Şubesi olarak geçen yıl 4 başarı ödülünü birden aldık. Bunu biz Malatya basınımıza borçluyuz. Her zaman yanımızda oldular ve bize destek verdiler. Tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" diyerek sözlerine başlayan Soylu, Vagon Onarım Fabrikasında yapılan Prefabrik konut, Çadır Fabrikası gibi binaların tamamlandığını montaj çalışmalarının devam ettiğini söyledi ve personel alımı müjdesini şu şekilde verdi:
2021 YILINDA 100, 4 YILDA 2500 PERSONEL ALINACAK
"Fabrikalar Haziran ayında üretime hazır hale gelecek. Kızılay Genel Müdürlüğümüz internet üzerinde bir sayfa açarak iş başvurularını alacak. İlk etap da teknik olmak üzere 100 personel alınacak. Daha sonra üretimlere göre ihtiyaç duyulan personeller alınacaktır. 5 Yıllık çalışmalarla istihdam sayısını 2 bin 500 olmasını hedefliyoruz. Yan sanayiyle birlikte bu sayı daha da artacak. Çadır ve prefabrik fabrikalarımız tüm Türkiye'ye hizmet verecek"
PERSONEL ALIM İLANI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Personel alımı hakkında Soylu, önümüzdeki günlerde zamanı geldiğinde ilanın yayımlanacağını söyledi.
2021 GÜNCEL KIZILAY İLANLARI
Kızılay'ın güncel personel alımı ilanlarına baktığımızda ise kadroların şu şekilde olduğu görüldü:
Mesul Müdür / İlk Yardım Eğitmeni
Doğrulama ve Gözlem Süreç İzleme Asistanı
Raporlama Sorumlusu
Çağrı Merkezi Operatörü
Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı
Doktor
Kızılay Kariyer sayfasında da 7 kadro için ilanlar yayımlandı. İşte ilanlar:
Doğrulama ve Gözlem Süreç İzleme Asistanı
Üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Sosyal Bilimler, Ekonometri, İstatistik veya Endüstri Mühendisliği bölümlerinden mezun,
Tercihen veri analizi, veri temizliği ve raporlama konularında en az 2 yıllık tecrübe sahibi,
Nitel ve nicel veri analizi araştırma metotlarına hakim,
Akademik araştırma deneyimine sahip (tercihen disiplinlerarası araştırma),
Uluslararası güvenlik, uluslararası politik ekonomi, çatışma, kimlik, göç, kalkınma literatürlerinden en az birine hâkim,
İleri istatistiki modellemelere hâkim,
SPSS, R veya Python veri analiz programlarından en az birine hakim,
İleri seviyede İngilizce bilen,
Seyahat engeli olmayan,
Ekip çalışmasına yatkın,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
Sürücü belgesi sahibi ve aktif araç kullanabilen,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerliği en az 2 yıl tecilli olan,
Raporlama Sorumlusu
Üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği vb. lisans bölümlerinden mezun,
Veri analizi, veri temizliği ve raporlama süreçleri hakkında en az 2 yıl deneyimli,
İleri istatistiki modellemelere ve nitel - nicel araştırma metotlarına hakim,
İyi derece MS Office bilgisine sahip,
İleri düzeyde Power BI, Tableau vb. araçlardan birini kullanabilen,
Çok iyi düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce ifade yeteneğine sahip,
Stratejik bakış açısına sahip, dikkatli ve sonuç odaklı çalışabilen,
Etkin ve etkili iletişim kurabilen,
Ekip çalışmasına yatkın,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.
Çağrı Merkezi Operatörü
Lisans mezunu,
Tercihen ilgili alanda en az 1 yıl deneyim sahibi,
Ms Office programlarını etkin kullanabilen,
İleri düzeyde Arapça bilen (Okuma-Yazma-Konuşma),
Ekip çalışmasına yatkın,
İletişim yetkinliği güçlü,
İş takibi ve sonuçlandırılması konusunda başarılı,
Diksiyonu düzgün ve ikna kabiliyeti güçlü,
Sabırlı ve gelişime açık,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli,
Raporlama Takım Lideri
İlgili alanlarda en az bir üniversite diplomasından (4 yıl) mezun olmuş,
İlgili alanda en az 4 yıl deneyimli,
Mükemmel İNGİLİZCE bilgisi bir ZORUNLULUKTUR ve test edilecektir ,
Raporlama ile ilgili güçlü teknik ve analitik beceriler,
İyi proje yönetimi, mantıksal çerçeve ve gösterge geliştirme ve takip bilgisi,
Organizasyonel öğrenmeyi, hesap verebilirliği ve performansı destekleme ve bunlara dahil olma becerisi,
İyi Bilgi Yönetimi ve CBS bilgisi
Birden fazla görevi yönetme yeteneği ile son derece organize,
İyi derecede teklif / hibe yazımı bilgisi
Kurumsal raporlama prosedürlerini ve mekanizmalarını destekleme deneyimi
İyi bir takım oyuncusu olmak,
Çalışma saatlerinde esnek olmak ve seyahat kısıtlaması olmaması,
Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü yoktur veya en az 2 yıl askerlik hizmetini erteleme.
İletişim Takım Lideri
Sosyal alanlarda en az bir üniversite mezunu (4 yıl),
İlgili alanda en az 4 yıl deneyimli,
Mükemmel İNGİLİZCE bilgisi bir ZORUNLULUKTUR ve test edilecektir ,
MS Office Programları hakkında iyi bilgi sahibi,
Hem sözlü hem de yazılı olarak üst düzeyde iletişim becerisine sahip - özellikle habercilik,
Medya kanallarını bilgisayar aracılığıyla kullanma ve yönetme bilgisi,
Yüksek derecede doğruluk ve detaylara dikkat,
Mükemmel analitik ve problem çözme yetenekleri,
İyi bir takım oyuncusu olmak,
Çalışma saatlerinde esnek olmak ve seyahat kısıtlaması olmaması,
B sınıfı ehliyet ve aktif sürücü sahibi olmak,
Erkek adaylar için askerlik yükümlülüğü yoktur veya en az 2 yıl askerlik hizmetini erteleme
Veri Doğrulama ve Analiz Asistanı
Üniversitelerin İstatistik, Endüstri Mühendisliği vb. lisans bölümlerinden mezun,
Tercihen veri analizi, iş zekası ve uygulamaları hakkında en az 2 yıl profesyonel deneyim sahibi,
MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen,
Tercihen Java, Pyhton vb. programlama dillerine hakim,
Tercihen SPSS, R vb. istatistiksel araçları kullanabilen,
Çok iyi düzeyde yazılı ve sözlü İngilizce ifade yeteneğine sahip,
Stratejik bakış açısına sahip, dikkatli ve sonuç odaklı çalışabilen,
Etkin ve etkili iletişim kurabilen,
Ekip çalışmasına yatkın,
Esnek çalışma saatlerine uyum sağlayabilecek,
Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya en az 2 yıl tecilli.
Doktor
Tıp Fakültesi mezunu, (uzman veya pratisyen)
Tercihen iyi düzeyde İngilizce bilgisine sahip,
Tam zamanlı çalışabilecek,
Mecburi hizmetini tamamlamış,
Takım çalışmasına yatkın,
Seyahat engeli olmayan,
Yoğun iş temposuna ayak uydurabilen,
Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış,
Sosyal sorumluluk sahibi,
KIZILAY İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Kızılay personel alım ilanlarını basvuru.kizilaykariyer.com/ilan/site.aspx resmi internet sitesi üzerinden yayınlıyor. Başvuruda bulunabilmek için öncelikle açık pozisyonlar bölümündeki ilan tıklayın. Açılan ilanda belirtilen başvuru şartlarına uygunluk sağlamanız halinde yine sayfanın sağ üst köşesinde bulunan "İlana Başvur" ikonuna tıklayın üyelik ve öz geçmiş adımlarını tamamladıktan sonra başvuru işleminiz tamamlanmış olacak.