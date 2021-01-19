Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu geçtiğimiz gün dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Soylu yaptığı açıklamada, Vagon Onarım Fabrikası yerine yapılan yatırımların büyük ölçüde tamamlandığını belirterek "2021 Yılının Haziran ayından itibaren istihdam için çalışmalar başlayacak ve ilk etapta 100 personel istihdam edilecek" diyerek personel alımı müjdesini verdi.

Geçtiğimiz hafta Malatya Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, burada önemli açıklamalarda bulundu. Soylu burada MGC Başkanı Vahap Güner ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüşerek Gazetecilerin gününü kutladı ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Kızılay Malatya Şubesi olarak geçen yıl 4 başarı ödülünü birden aldık. Bunu biz Malatya basınımıza borçluyuz. Her zaman yanımızda oldular ve bize destek verdiler. Tüm basın mensuplarımızın Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum" diyerek sözlerine başlayan Soylu, Vagon Onarım Fabrikasında yapılan Prefabrik konut, Çadır Fabrikası gibi binaların tamamlandığını montaj çalışmalarının devam ettiğini söyledi ve personel alımı müjdesini şu şekilde verdi: