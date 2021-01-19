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    • Ekonomi
    • 19.01.2021 09:18
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    • 19.01.2021 09:18
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    personel alımı yapacak! alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi alanlarda istihdam sağlanacak?

    Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla personel alımı yapılacağı duyuruldu. Büro personeli, okul öncesi öğretmeni, çocuk gelişimcisi, teknisyen gibi alanlarda yapılacak olan personel alımına ilişkin detaylı bilgiler Sayıştay Başkanlığının resmi internet sitesinde yayınlandı. Peki, Sayıştay memur alımı başvuru şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ne zaman? Sayıştay hangi alanlarda personel alımı yapacak? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    Sayıştay personel alımı yapacak! Başvuru şartları...

    Sayıştay, çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 18 sözleşmeli personel alacak.

    Sayıştay Başkanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurumun hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınavla 11 büro personeli, 1 okul öncesi öğretmeni, 1 çocuk gelişimcisi, 5 teknisyen alımı yapılacak.

    Söz konusu alım için yarından itibaren 3 Şubat mesai bitimine kadar başvuru yapılabilecek.

    Öte yandan, personel alımına ilişkin detaylı açıklama ve başvuru formu "www.sayistay.gov.tr" adresinde yayımlandı.

    Buna göre, başvurular, Sayıştay Başkanlığının "İnönü Bulvarı (Eskişehir Yolu) 06520 No:45 Balgat/Çankaya/Ankara" adresine şahsen veya son başvuru tarihinde kuruma ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.

    Sözlü sınav tarihi ve saati ile sınava katılacak aday listesi kurumun internet sitesinden ilan edilecek. Söz konusu ilan, sözlü sınav tarihinden en az 7 gün önce yapılacak.
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    Haberler Ekonomi Sayıştay personel alımı yapacak! Sayıştay personel alımı başvuru şartları nelerdir? Hangi alanlarda istihdam sağlanacak?