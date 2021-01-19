Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Resmen açıklandı! Yükseldi…

Tüm ev ve iş yeri sahiplerinin yaptırması gereken Zorunlu Deprem Sigortası'nda değişiklik yapıldı. Her yıl güncellenen tarifeler Resmi Gazete'den duyuruldu.
2021 yılında bir mesken için verilebilecek azami teminatı tutarı yapı tarzı ayrımı yapılmaksızın 240 bin liradan 268 bin liraya yükseltildi.
Bununla birlikte betonarme yapılarda sigorta bedeli hesabına esas metrekare bedeli 1134 liradan 1268 liraya diğer yapı türleri için de 782 liradan 874 liraya yükseldi.
DASK NEDİR?
Açılımı Doğal Afet Sigortaları Kurumu olan ve 2000 yılından beri hizmet veren tüzel kimlikli kamu kuruluşu DASK, zorunlu deprem sigortası sağlayıcı faaliyetlerde bulunmaktadır. Sloganları "Deprem geçecek, hayat devam edecek" olan DASK, deprem sonrası vatandaşların hayatını devam ettirebilme ve onların güvenlerini sağlayabilmeyi amaç edinmiştir.
Zorunlu Deprem Sigortası depreme karşı alınan önlemlerin başında gelmektedir. DASK olarak da bilinen bu sigortayı yaptırdıktan sonra bazı bilgilerin bazı devlet kurumlarına bildirilmesi gerekmektedir. DASK adres kodu da zorunlu bilgiler arasındadır. 10 basamaklı bir sayıdan oluşan DASK adres kodu, ülke sınırları içinde yer alan tüm evlerin sahip olduğu özel bir koddur. 1 Mart 2003 tarihinden bu yana zorunlu hale gelen deprem sigortasında bu bilgilerin ilgili kurumlara bildirilmesi gerekmektedir.
DASK neleri kapsar?
Temeller
Ana duvarlar
İstinat duvarları
Tavan ve tabanlar
Bölümleri ayıran ortak duvarlar
Merdivenler
Asansörler
Koridorlar
Sahanlıklar
Çatılar
Bacalar
DASK Hesaplama Nasıl Yapılır?
Günümüzde evlerde DASK sigortası yaptırılmadığı takdirde su, elektrik gibi abonelikler açılmaz. O nedenle DASK yaptırmak zorunludur. Her yıl yenilenmesi gereken Zorunlu Deprem Sigortası, deprem nedeni ile oluşacak her türlü afette hasarları karşılar.
DASK yaptırılırken sigorta prim bedeli, bina yaşı, daire özellikleri, bölgenin deprem riski ve yüz ölçüme göre belirlenir. Aynı zamanda Zorunlu Deprem Sigortası maliyetlere bağlı olarak belirli bir teminat ücreti sunar. Yapı maliyetlerindeki artış ile birlikte teminat tutarı da bina tekrar inşa edileceği zaman toplam gider baz alınır. Aynı zamanda yapının değeri, azami teminat tutarını aştığı zaman sigortalı kişi dilerse isteğe bağlı olarak deprem sigortası da yaptırabilir.
ADRES KODU NEDİR?
Ülke sınırları içerisindeki her ev ve iş yeri için kendine özel 10 haneden oluşan özel numara adres kodudur. Deprem sigortası poliçesi işlemlerinde ve daha birçok işlemlerde kullanılmaya başlanan adres kodu, 1 Mart 2013'ten itibaren zorunlu hale geldi. Deprem sonrasında vakit kaybetmeden ulaşım sağlanan ve zorunlu deprem sigortanızı kolayca yaptırmak için adres kodunun mutlaka öğrenilmesi gerekmektedir. Adres kodu öğrenmek için www. adreskodu.dask.gov.tr web sitesi üzerinden kolayca ulaşım sağlanmaktadır.
DASK adres kodunu arayanlar sıklıkla UAVT (Ulusal Adres Veri Tabanı) terimiyle karşılaşırlar. Uavt kodu 10 basamaklı bir sayıdan oluşan numaralandırma bilgisidir. Her konutun kimlik bilgilerinin saklandığı bu kod, DASK adres kodunun da tutulduğu yerdir.
DASK ADRES SORGULAMA NASIL YAPILIR?
DASK adres kodu sorgulamak veya adres kodu bulmak için aşağıdaki kurumlardan yararlanabilirsiniz:
Muhtarlık
Belediyeler
Nüfus Genel Müdürlüğü
Nüfus Müdürlükleri
Dask adres kodunuzu web sitesi üzerinden 3 ayrı şekilde kolayca öğrenebilirsiniz.
1) Yerleşim yeri adres kodunuzu www.adreskodu.dask.gov.tr üzerinden sorgulamak için şu adımlarla ilerlemeniz gerekmektedir:
"adres kodunu öğren" kısmını işaretleyin.
İl, ilçe, köy ve mahalle bilgilerinizi eksiksiz girin.
"Cadde/sokak/bulvar/meydan adına göre", "bina/site adına göre", "bina numarasına göre" kısımlarından hangisini kesin biliyorsanız işaretleyin.
Bina numarası ya da site/apartman adını yazın.
İç kapı ya da daire numarasını seçin.
Bu adımları tamamladıktan sonra ekranın sağında kırmızı kutucuk içindeki rakamlar adres kodunuzu göstermektedir.
2) Yerleşim yeri adres kodunuzu sorgulamak için www.adres.nvi.gov.tr üzerinden açık adres bilgilerinizi girerek adres koduna ulaşabilirsiniz.
3) https://giris.turkiye.gov.tr üzerinden adres kodu sorgulamak için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifrenizle giriş yapın. Sağ üstte isminizin yazılı olduğu kutucuğa tıklayıp sırasıyla, "benim sayfam>bilgilerim>adres bilgilerim" sekmelerini takip ederek adres koduna ulaşabilirsiniz. Yalnız sadece isimden adres sorgulama yapılamamaktadır. Yukarıda belirttiğimiz yollardan adres kodunuza kolaylıkla ulaşabilirsiniz.