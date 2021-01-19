Evi olan herkesi ilgilendiriyor! Resmen açıklandı! Yükseldi…

Zorunlu Deprem Sigortası depreme karşı alınan önlemlerin başında gelmektedir. DASK olarak da bilinen bu sigortayı yaptırdıktan sonra bazı bilgilerin bazı devlet kurumlarına bildirilmesi gerekmektedir. DASK adres kodu da zorunlu bilgiler arasındadır. 10 basamaklı bir sayıdan oluşan DASK adres kodu, ülke sınırları içinde yer alan tüm evlerin sahip olduğu özel bir koddur. 1 Mart 2003 tarihinden bu yana zorunlu hale gelen deprem sigortasında bu bilgilerin ilgili kurumlara bildirilmesi gerekmektedir.