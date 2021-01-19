Borsa İstanbul günü rekorlarla tamamladı! | 19 Ocak BIST 100 son durum

HANGİ SEKTÖR KAZANDIRDI?

Bankacılık endeksi yüzde 0,33 ve holding endeksi yüzde 1,40 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,21 ile bilişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,73 ile spor oldu.