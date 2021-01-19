Özellikle son aylarda döviz kurlarında inişli çıkışlı bir grafik görülürken binlerce kişi dolar, euro ve sterlindeki son durumu öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,4790 liradan, avro 9,0440 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4990 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0520 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Sterlin kaç lira? İşte döviz kurlarında son durum
DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?
STERLİN
ALIŞ(TL) 10,1333
SATIŞ(TL) 10,1411
AVRUPA BORSALARI YÜKSELİŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftaya alıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,37 artışla 410,20 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,41 değer kazancıyla13.905 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 artışla 6.762 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,32 yükselişle 5.635 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,45 değer kazancıyla 8.292 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,40 artarak 22.589 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,34 artışla 1,2118 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, aşılama çalışmalarının yaygınlaşması ve salgının ekonomiye etkilerini hafifletmek için özellikle gelişmiş ülke yönetimlerinin hayata geçirecekleri destek paketlerine ilişkin beklentilerin artmasının pay piyasalarını destekleyen unsurlar olarak dikkati çektiğini belirterek, ABD'de başkanlığa seçilen Joe Biden'ın yarınki yemin töreni için Washington'da alınan olağanüstü güvenlik önlemlerinin gündemin odağında olduğunu ifade etti.
ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen'ın bugün Senato'nun Finans Komitesi'nde yapacağı sunumda öne çıkacak başlıkların yatırımcı kararları üzerinde belirleyici olacağını dile getiren analistler, bugün, Avro Bölgesi kasım ayı cari işlemler dengesi ve Almanya ocak ayı ZEW ekonomik görünüm endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.
Öte yandan Almanya'da bugün açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta yüzde 0,5 ile beklentiler seviyesinde arttı.
ASYA BORSALARI ÇİN HARİÇ YÜKSELDİ
Asya borsalarında haftanın ikinci işlem gününde alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi negatif ayrıştı.
Demokrat Joe Biden, yarın ABD Başkanlığı görevini Donald Trump'tan devralacak. Söz konusu değişim, yatırımcıların ekonomiye daha fazla destek ve salgınla mücadelede daha agresif önlemler alma umudunu artırırken, bu durum pay piyasalarında yükselişleri beraberinde getirdi.
Kapanışta Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,8 azalarak 3.566 puan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,6 artarak 3.093 puan oldu.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 yükselişle 28.633 puandan günü tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,3 değer kazanarak 104 sınırının hemen üzerinde dengelendi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,6 artışla 49.350 puanda ve Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,7 primle 29.630 puanda seyrediyor.
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY
Brent petrolün fiyatı, talep üzerinde baskı yaratan pandemi kısıtlamalarına karşın, başta ABD olmak üzere birçok ülkede başlayan finansal destek programlarının ekonomik büyümeyi artıracağı beklentisiyle yükseldi.
Küresel düzeyde ekonomiye verilen desteklerin etkisiyle yaklaşık 1.5 ayın en düşük düzeylerinden toparlanan altın fiyatları da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.26 artışla 54.93 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.25 artışla 52.26 dolar,
- altın yüzde 0.01 artışla 1,837.49 dolar,
- gümüş yüzde 0.64 artışla 25.11 dolar,
- bakır yüzde 0.14 artışla 7,945.00 dolar,
- platin yüzde 0.94 artışla 1,095.46 dolar,
- paladyum yüzde 0.08 artışla 2,378.60 dolar düzeyindeydi.