Özellikle son aylarda döviz kurlarında inişli çıkışlı bir grafik görülürken binlerce kişi dolar, euro ve sterlindeki son durumu öğrenmek üzere araştırmalarını sürdürüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 7,4790 liradan, avro 9,0440 liradan güne başladı. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4990 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0520 lira olmuştu. Peki, dolar ve euro ne kadar oldu? Sterlin kaç lira? İşte döviz kurlarında son durum

DOLAR VE EURO NE KADAR OLDU?

STERLİN

ALIŞ(TL) 10,1333

SATIŞ(TL) 10,1411