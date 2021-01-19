Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 19.01.2021 08:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.01.2021 08:54
    ABONE OL

    'nden planı! ın tahtı sallanacak

    , nun uluslararası piyasalardaki rolünü güçlendirmek için hazırladığı planı bugün ilk kez açıklayacak. ın hakimiyetini azaltmak isteyen AB, euronun mimarısının desteklenmesini sağlayacak.

    AB'den euro planı! Doların tahtı sallanacak

    , ABD ının hakimiyetini azaltma ve AB'yi finansal risklerden korumak için nun uluslararası rolünün güçlendirilmesini hedefleyen planını bugün açıklayacak.

    DOLARIN TAHTI SALLANACAK
    Bloomberg News'un elde ettiği taslağa göre AB Komisyonu tarafından açıklanacak plan, AB'nin k ve finansal esnekliğinin euronun mimarisinin desteklenmesi ve yeşil finansman gibi büyüyen piyasalar yoluyla nasıl güçlendirebileceğine ortaya koyuyor.

    AB Komisyonu tarafından hazırlanan plan İran, dijital sektör vergileri, Kuzey Akım 2 gibi konularda ABD ile karşı karşıya gelinmesinin ardından dolara olan bağımlılığın azaltılmasının gündeme gelmesine bağlı olarak ortaya çıktı.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Avrupa Birliği'nden euro planı! Doların tahtı sallanacak