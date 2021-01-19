Geçtiğimiz aylarda altın alarak yatırım yapan pek çok kişi kapanış saatleri sonrası anbean altın fiyatlarını sorguluyor. 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusu çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?