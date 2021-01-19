Geçtiğimiz aylarda altın alarak yatırım yapan pek çok kişi kapanış saatleri sonrası anbean altın fiyatlarını sorguluyor. 22 ayar bilezik, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusu çok araştırılanlar arasındaki yerini aldı.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|442,80
|443,00
|440,50
|440,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.918,00
|2.939,00
|2.903,00
|2.924,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|403,80
|407,80
|402,00
|406,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.852,00
|2.872,00
|2.837,00
|2.857,00
|Yarım Ziynet
|1.426,00
|1.436,00
|1.418,00
|1.428,00
|Çeyrek Ziynet
|713,00
|718,00
|709,00
|714,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,52 azalışla 440,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 714,00 lira, Cumhuriyet altını 2.924,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,52 düşüşle 440,70 liradan işlem gördü.
ALTININ KİLOGRAMI 442 BİN 230 LİRAYA YÜKSELDİ
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 442 bin 230 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 440 bin 400 lirayı, en yüksek ise 443 bin 20 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 442 bin 230 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 450 milyon 529 bin 251,89 lira, işlem miktarı ise 1.016,52 kilogram oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 458 milyon 507 bin 419,41 lira oldu.
Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, Kuveyt Türk Katılım Bankası, Gram Kıymetli Madenler Dış Ticaret şeklinde sıralandı.
ALTININ ONSU 1.836,15 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.35 itibarıyla 1.836,15 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,01 yükselişle 442 bin 230 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,4433 lira, satışta 7,4731 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,4899 lira, satışta 7,5199 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.35 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2133, sterlin/dolar paritesi 1,3617, dolar/yen paritesi de 103,97 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 1,83 yükselişle 55,85 dolardan işlem görüyor.
PETROL FİYATLARI YÜKSELDİ, ALTIN YATAY
Petrol fiyatları, ABD'de Joe Biden yönetiminin uygulayacağı yeni yardım paketinin ekonomiyi ve dolayısıyla talebi destekleyeceği beklentisiyle yükseldi.
Covid-19 aşılarının giderek daha geniş kitlelere ulaşmasıyla geçen hafta yükselen petrol fiyatları, artan vakalara bağlı yeni kısıtlamaların etkisiyle son iki gündür düşüyordu.
The Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'ın Hazine Bakanlığı'na önerdiği Janet Yellen'in, Kongre üyelerine, yeni yardım paketini onaylamadıkları durumda, dünyanın en büyük ekonomisinde durgunluğun daha da uzun süreye yayılabileceği uyarısı yapmaya hazırlanıyor.
Küresel düzeyde ekonomiye verilen desteklerin etkisiyle yaklaşık 1.5 ayın en düşük düzeylerinden toparlanan altın fiyatları da bu düzeylerde yatay hareket ediyor.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 1.79 artışla 55.75 dolar,
- Batı Teksas yüzde 1.52 artışla 52.92 dolar,
- altın yüzde 0.19 artışla 1,840.71 dolar,
- gümüş yüzde 1.11 artışla 25.23 dolar,
- bakır yüzde 0.14 artışla 7,945.00 dolar,
- platin yüzde 0.82 artışla 1,094.19 dolar,
- paladyum yüzde 0.10 düşüşle 2,374.37 dolar düzeyindeydi.
İç piyasada gram altın 440 liraya, çeyrek altın 727 liraya, Cumhuriyet altını da 2,900 liraya geriledi.
Troy Kıymetli Madenler'in analizinde, altının ons fiyatının 1,800 dolar desteğinden döndüğüne işaret edilerek, şöyle denildi:
"ABD piyasalarının kapalı olduğu günde, kıymetli madenler sakin bir seansı geride bırakırken, altın kısmen yeşil sayılacak bir günü geride bıraktı. 1828 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan sarı maden, Dolar endeksindeki toparlanma neticesinde üzerinde baskı hissetmeye devam ediyor.
"Dünkü seansta dolar endeksi 90 seviyesinin üzerinde işlem görürken, son bir ayın en yüksek seviyesi kaydedildi. Yeni Başkan Joe Bidenin açıklamış olduğu 1.9 trilyon dolarlık paketin destek bulacağına dair kaygılar artarken, altın da bu teşvik paketi beklentisinden yeteri kadar pozitif yönde etkilenemiyor.
"Dünkü seansta altın, 1802 dolar/onsla günün en düşük seviyesini kaydederken, 200 günlük hareketli ortalamanın altında işlem görmeye de devam ediyor. Günü 1837 dolar/onstan kapatan sarı maden yüzde 0.5 kazançla seansı tamamladı.
"Gümüş, dünkü seansta 24 dolar/ons seviyesine kadar geri çekilirken, son bir ayın en düşük seviyesini kaydettiği bir seansı yaşadı. Ancak beyaz maden bu satıcılı seyrine karşın, gün sonunda 24.97 dolar/onsla yeşilde kapatmaya başardığı bir seansı tamamlamış oldu.
"Platin ise dünkü seansta günün en çok değer kazanan kıymetli madeni olarak öne çıktı. 1073 dolar/ons seviyesinden seansa başlayan platin, 1085 dolar/onstan seansı tamamlayarak yüzde 1.2 kazancı hanesine yazmış oldu. 1100 dolar/onsun üzerinde kalıcılık sağlayamayan platin açısından bu seviyenin üzerinde kapanışlar yapması yoluna soluksuz devam etmesi anlamına geliyor.
"Paladyum, günü kırmızıda kapatan tek kıymetli maden olurken, 200 dolar/onsluk bant içine sıkışıklığını sürdürmeye de devam ediyor. 2378 dolar/onstan seansı tamamlayan paladyum, önceki güne kıyasla yüzde 0.5 kayıp yazmış oldu.
"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda haftanın ilk gününde altın işlemleri dünya fiyatlarına yakın gerçekleşirken, hacim açısından son zamanların en düşük işlemli seansı gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 225 kg altın, 3,777 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."