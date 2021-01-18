Salgında geçen ay vaka sayılarının artması nedeniyle bankaların çalışma saatlerinde yeni düzene geçildi. Gün içerisinde yüz binlerce kişi müşterisi olduğu bankalara giderek çeşitli işlemlerini gerçekleştiriyor. Bankalar yakın bir zaman zarfından müşterilerine SMS yoluyla yeni çalışma saatlerini gönderdi. Banka şubelerinde işlem yapacak olan yüz binlerce vatandaş koronavirüs salgını nedeniyle bankaların çalışma saatlerini araştırıyor. Son olarak Ziraat Bankası, Halkbank ve İş Bankası mesaj yoluyla şubelerde yeni çalışma saatlerini açıklamıştı. Haberimizin içerisinde bankaların çalışma saatlerini bulabilirsiniz.

BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İşte çalışma saatlerinde değişikliğe giden bankalar...