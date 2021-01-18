Kastamonu Merkez'de dikkat çeken satılık daire ilanı

Kastamonu İcra Dairesi tarafından Kastamonu Merkez'de bulunan 1+1'lik daire icradan satışa çıkarıldı. Net 56 metrekare büyüklüğünde olduğu belirtilen daireye 135 bin lira muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, taşınmaza ait bilgilere de yer verildi. İlanda, "Taşınmazın içerisinde salon ve odaların zeminleri parke yapılmış, antre, hol, ıslak hacimlerde zeminler seramik ve duvar fayans kaplamaları yapılmış, duvarlarda sıva ve boya yapılmış, Mutfak dolap ve tezgâhı yapılmıştır. Meskende elektrik, su, kanalizasyon ve merkezi sistem doğalgaz yakıtlı kalorifer tesisatlarının sıva altı tesisatlarının yapıldığı, ahşap oda kapıları ve daire giriş çelik kapısının, pencerelerin mermer denizlikli ve ısıcamlı pvc doğrama takıldığı, armatür ve vitrifiye montajının yapıldığı, değerleme tarihi itibari ile %100 inşaat seviyeli boş mesken olduğu belirlenmiştir." ifadeleri yer aldı.