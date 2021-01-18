Türkiye geneli 3.250 TL maaşla ŞOK, A101, BİM personel alımı başvuru şartları oldukça fazla aratılıyor. BİM, A101 ve ŞOK personel alımı için başvurular devam ediyor. Reyon personelinden kasaya, beden işçisinden depo görevlisine hatta yönetim kadrosuna alım yapan marketler zinciri, 81 ilde eleman istidam etmeye devam ediyor. Yayımlanan duyurularda en az ilkokul mezunu adaylar arasından birçok şehre personel alımı yapılacağına yer verildi. Farklı kadrolara yapılan personel alımında başvurular internet üzerinden alınıyor. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...