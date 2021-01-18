AZERBAYCAN'LA GÜÇLER BİRLEŞTİRİLDİ

UPT sistemine son olarak ise Azerbaycan dahil edildi. 14 Ocak'ta Bakü'de düzenlenen imza töreninde PTT, Aktif Bank, UPT ve Azerpost arasında imzalanan protokolle iki ülke arasındaki para transferi PTT güvencesi altına alındı. PTT Genel Müdürü Hakan Gülten imza törenindeki konuşmasında, Azerpost'un Azerbaycan'da geniş ağa sahip olduğunu ve Azerpost ile posta, kargo ve e-ticaret alanındaki ilişkileri de geliştireceklerini belirtti. Hakan Gülten, "İşbirliği kapsamında kapalı devre bir yapı ile PTT tarafından kabul edilecek para transferi işlemlerinin yalnızca Azerpost tarafından ödenmesi ve Azerpost tarafından kabul edilecek UPT işlemlerinin yalnızca PTT tarafından ödenmesi sağlanacak" dedi.