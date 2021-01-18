Evde bakım maaşı yatan iller 18 Ocak Pazartesi! Evde bakım maaşı sorgulama sayfası hangi illerde yattı?

Evde bakım maaşı yatan iller listesi 18 Ocak günü arama motorlarında sorgulanıyor.Evde bakım parası sorgulama işlemi yapan vatandaşlar 18 Ocak evde bakım maaşı hakkında araştırma yapıyor. 2021 yılı asgari ücret zammıyla birlikte zamlanan evde bakım maaşları her ay farklı iller için farklı tarihlerde yatırılıyor. 2021 Ocak ayında evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığı araştırılıyor. Maaşlar şu ana kadar birçok ilde yatırılmaya başlandı. İşte güncel liste!
2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 yılı ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre, memur, sözleşmeli personel ve memur emeklilerin aylıklarına yapılacak zam oranları da belli oldu.
2021 yılının Ocak ayından itibaren yaşlılık maaşı ödemeleri zamlı olarak hesaplara yatacak. Evde bakım parası ise 1.544 lira 61 kuruştan 1,658 lira 19 kuruşa çıktı.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 18 OCAK
1- Tokat
2- Bilecik
3- Uşak
4- Mersin
5- Konya
6- Van
7- Manisa
8- İstanbul
9- Ankara
10- Şanlıurfa
11- Aksaray
12- Şırnak
EVDE BAKIM PARASI KİMLERE VERİLİR?
Evde bakım aylığı almak isteyen durumları uygun olmayan, hasta ya da yaşlı bakıma muhtaç kişiler evde bakım aylığı nasıl alınır , evde bakım aylığı kimlere verilir araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım parası başvurusu için gerekli şartlar https://www.ailevecalisma.gov.tr üzerinden incelenebiliyor.
Evde bakım parası verilecek kişilerin ailesindeki herkesin (engelliler de dahil) toplam net gelirine bakılıyor. Daha sonra evde bakım parası almak isteyen kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapıp beklemesi gerekiyor. Eğer evde bakım parası onaylanırsa almaya başlayacaktır.