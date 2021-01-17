Ayrıca 25 kilometrelik güzergahın 20 kilometresi bitirildi, 5 kilometrelik kesimde ise aç-kapa inşaat çalışmaları devam ediyor.

Aç-kapa tünel ve elektromekanik işlerinin de yapımının sürdüğü projede yüzde 75 oranında fiziki ilerleme sağlandı.

GÜNDE 360 BİN KİŞİ TRANSFERİ

Projenin hayata geçirilmesiyle beraber GAZİRAY'da günlük 360 bin yolcunun taşınması hedefleniyor. Etap etap hayata geçirilecek projenin şu an için tamamlanma seviyesi yüzde 80'e ulaştı.