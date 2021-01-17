Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından edinilen bilgiye göre, söz konusu sözleşmenin yarın Bakan Adil Karaismailoğlu'nun katılacağı törenle Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanması planlanıyordu.
İmza töreni, 22 Ocak Cuma günü düzenlenecek.
Sözleşme kapsamında ilk 2 elektrikli tren setinin 24 ayda, tüm setlerin ise 28. ayın sonunda TÜRASAŞ tarafından Belediyeye teslim edilmesi planlanıyor.
Gaziray Projesi, 4 demir yolu hattı ve 16 istasyon binasının yanı sıra banliyö ve hızlı tren setlerine uygun depo binasının yapımını da içeriyor.
İstasyon binalarından 11'i tamamlanırken, 5'nin tamamlanması için de çalışmalar sürdürülüyor.
Ayrıca 25 kilometrelik güzergahın 20 kilometresi bitirildi, 5 kilometrelik kesimde ise aç-kapa inşaat çalışmaları devam ediyor.
Aç-kapa tünel ve elektromekanik işlerinin de yapımının sürdüğü projede yüzde 75 oranında fiziki ilerleme sağlandı.
GÜNDE 360 BİN KİŞİ TRANSFERİ
Projenin hayata geçirilmesiyle beraber GAZİRAY'da günlük 360 bin yolcunun taşınması hedefleniyor. Etap etap hayata geçirilecek projenin şu an için tamamlanma seviyesi yüzde 80'e ulaştı.
Projenin inşaat aşamasındaki çalışmalarından yerleşim yerlerinin etkilenmemesi için 5 kilometrelik alan yerin altından katedilecek. 1,5 saatlik yol 30 dakikaya düşecek.
GAZİRAY'ın ikinci etabını ise Başpınar-GATEM-Oduncular Sitesi arasındaki bölüm oluşturuyor.
Bu hat için de sinyalli ve elektrikli yeni demir yolu inşa ediliyor. Projenin bu etabı tamamlandığında halihazırda 1,5 saate ulaşılabilen Başpınar- GATEM- Oduncular Sitesi arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya düşecek.