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    • Ekonomi
    • 18.01.2021 11:09
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    • 18.01.2021 11:09
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    20 Ocak ! listesi! BİM'de bu hafta dikey ısıtıcı, buzdolabı, cam davlumbaz...

    20 Ocak ürünlerini tanıttı! kataloğu her hafta olduğu gibi bu hafta da birbirinden hesaplı ürünler bulunduruyor. Türkiye'nin birçok noktasında bulunan BİM marketlerinden uygun fiyatlı aktüel ürünler satın alabiliyorsunuz. Sizler için derlediğimiz haberde 20 Ocak Çarşamba na ulaşabilirsiniz. İşte haftanın yeni BİM kataloğu!

    takvim.com.tr
    20 Ocak BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler listesi!

    BİM aktüel ürünler 20 Ocak Çarşamba! BİM aktüel katalog dopdolu ürünleriyle dikkat çekiyor. Her hafta BİM marketlerinde indirimli ürünler satışta oluyor. 20 Ocak tarihli BİM kataloğunda birbirinden hesaplı ürünleri sizler için derledik. Haberimizden BİM aktüel 20 Ocak fiyat listesine ulaşabilirsiniz. Bu haftaki ürünler arasında; dikey ısıtıcı, buzdolabı, cam davlumbaz gibi ürünler göze çarpıyor.

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 20 OCAK!

    Dijitsu 32" Uydu Alıcılı Ready Televizyon 1.199 TL

    Kumtel Dikey Isıtıcı 199 TL

    Dijitsu Buzdolabı 1.599 TL

    Dijitsu Derin Dondurucu 1.399 TL

    Keysmart Duvar Tipi Cam Davlumbaz 479 TL

    Lambader 199 TL

    Kitaplıklı Çalışma Masası 199 TL

    Heifer Elektrolize Su Üreten Sterilizasyon Spreyi 300 ml 199 TL

    Sterilo Sterilizasyon Kutusu 139 TL

    Arnica Blender Seti 189 TL

    Dijital Baskılı Halı 80x150 cm 29,90 TL

    Dijital Baskılı Halı 120x180 cm 59,90 TL

    Jakarlı Kadife Bornoz 59,90 TL

    Chef's Granit Efektli Krep Tavası 26 cm 29,90 TL

    Narenciye Sıkacağı 79,90 TL

    Katlanır Yer Sofrası 44,90 TL

    Borcam Kare Tepsi 22,90 TL

    Paşabahçe Desenli Saklama Kabı 3,50 TL

    Yuvarlak Elek Süzgeç 6,95 TL

    Desenli Seramik Saksı 12,90 TL

    Büyük Sukulent Çeşitleri 8,95 TL

    Fanusta Dekoratif Çiçek 9,95 TL

    Oyuncak Dondurma Arabası 29,90 TL

    Mini Maket Seti 49,90 TL

    Çok Amaçlı Dolap 229 TL

    Kadın Pijama Takımı 37,90 TL

    Kız-Erkek Çocuk Pijama Takımı 32,90 TL

    Erkek Polo Yaka Sweatshirt 29,90 TL

    Kadife Yatak Örtüsü Seti 139 TL

    ABS Büyük Boy Valiz 109 TL

    ABS Orta Boy Valiz 89,90 TL

    ABS Küçük Boy Valiz 85 TL

    Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 19,90 TL

    Çift Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 24,90 TL
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    Haberler Ekonomi 20 Ocak BİM aktüel katalog! BİM aktüel ürünler listesi! BİM'de bu hafta dikey ısıtıcı, buzdolabı, cam davlumbaz...