BİM aktüel ürünler 20 Ocak Çarşamba! BİM aktüel katalog dopdolu ürünleriyle dikkat çekiyor. Her hafta BİM marketlerinde indirimli ürünler satışta oluyor. 20 Ocak tarihli BİM kataloğunda birbirinden hesaplı ürünleri sizler için derledik. Haberimizden BİM aktüel 20 Ocak fiyat listesine ulaşabilirsiniz. Bu haftaki ürünler arasında; dikey ısıtıcı, buzdolabı, cam davlumbaz gibi ürünler göze çarpıyor.