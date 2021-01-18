ALTININ KİLOGRAMI 442 BİN 160 LİRAYA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 442 bin 160 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 440 bin 700 lirayı, en yüksek ise 443 bin 700 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 442 bin 160 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 98 milyon 861 bin 899,85 lira, işlem miktarı ise 225,56 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 121 milyon 632 bin 523,58 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, Akbank şeklinde sıralandı.