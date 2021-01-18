Heyecanla ve merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ocak 2020 yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Her hafta birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata sunan marketler zincirinde bu hafta neler var? BİM aktüel katalogta güzellik fırsatları dikkat çekiyor. Güzellik ürünlerinin yanı sıra giyim ürünlerinde de kampanyalar sizleri bekliyor. İşte güncel Bim aktüel kataloğu…