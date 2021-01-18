Heyecanla ve merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ocak 2020 yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Her hafta birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata sunan marketler zincirinde bu hafta neler var? BİM aktüel katalogta güzellik fırsatları dikkat çekiyor. Güzellik ürünlerinin yanı sıra giyim ürünlerinde de kampanyalar sizleri bekliyor. İşte güncel Bim aktüel kataloğu…
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 OCAK 20201
Ağız saglığı ürünleri
Colgate
Diş Macunu
• Sensation White
• 75 ml
Kadife Çanta
Mehmet Aydın
Katı Sabun
• Zeytinyağlı Defne
• Bıttım
Deep Fresh
Sprey Kolonya
• 100 ml
Dermokil
Kendin Yap Maske
• 280 ml
Bebek Tulumu
• 3-6 / 6-9 ay
• Kız / Erkek
Comfort Family
Çamaşır Takımı 2'li
• 1-3 yaş
• Kız/Erkek Çocuk
Comfort Family
3'lü Soket Çorap Kadın
• 36-40 numara
Çorap Çeşitleri
• Kız Çocuk / Kadın
• Kadın külotlu çorap, Kadın dizaltı çorap, Çocuk külotlu çorap
Kalın Askılı Atlet Kadın
• S-M-L-XL
Comfort Family
Uzun Crop Atlet
• S-M / L-XL
• %97 pamuk, %3 elastan