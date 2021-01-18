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    • Ekonomi
    • 18.01.2021 18:33
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    • 18.01.2021 18:33
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    ! katalogta güzellik fırsatları!

    , her hafta yakından takip edilen kampanyalarda neler var? Her hafta Salı ve Cuma günleri satışa sunulan katalog ürünleri, koronavirüs nedeniyle Cuma yerine Çarşamba günleri vatandaşlarla buluşuyor. En çok ziyaret edilen marketlerden biri olan BİM aktüel katalogta güzellik fırsatları bu hafta ön plana çıkan ürünler arasında yer alıyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ocak 2020 yine dopdolu!

    Heyecanla ve merakla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ocak 2020 yayınlanır yayınlanmaz hemen incelenmeye başlandı. Her hafta birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri uygun fiyata sunan marketler zincirinde bu hafta neler var? BİM aktüel katalogta güzellik fırsatları dikkat çekiyor. Güzellik ürünlerinin yanı sıra giyim ürünlerinde de kampanyalar sizleri bekliyor. İşte güncel Bim aktüel kataloğu…

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 OCAK 20201

    Ağız saglığı ürünleri

    Colgate
    Diş Macunu
    • Sensation White
    • 75 ml

    Kadife Çanta

    Mehmet Aydın
    Katı Sabun
    • Zeytinyağlı Defne
    • Bıttım

    Deep Fresh
    Sprey Kolonya
    • 100 ml

    Dermokil
    Kendin Yap Maske
    • 280 ml

    Bebek Tulumu
    • 3-6 / 6-9 ay
    • Kız / Erkek

    Comfort Family
    Çamaşır Takımı 2'li
    • 1-3 yaş
    • Kız/Erkek Çocuk

    Comfort Family
    3'lü Soket Çorap Kadın
    • 36-40 numara

    Çorap Çeşitleri
    • Kız Çocuk / Kadın
    • Kadın külotlu çorap, Kadın dizaltı çorap, Çocuk külotlu çorap

    Kalın Askılı Atlet Kadın
    • S-M-L-XL

    Comfort Family
    Uzun Crop Atlet
    • S-M / L-XL
    • %97 pamuk, %3 elastan
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ocak 2020 yine dopdolu! BİM aktüel katalogta güzellik fırsatları!