Hemen doldurun! Yapmanız gereken oldukça basit! Çocukların her birine 1037,96 TL yardım nakit olarak veriliyor!

Çocukların her birine 1037,96 TL yardım nakit olarak veriliyor! Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM gereksinim sahibi ailelere, öksüz ve engellilere 1037,96 liralık takviye yapıyor. Ödemelerden yararlanmak isteyen vatandaşların sosyal teminatı olmaması, rastgele bir kazanç veya aylığı bulunmaması, kazanç getirici taşınır ve taşınmaz mülkü mevcut olmaması ve duruşma kararı veya yasayla bakım altına alınmamış olması gerekmektedir. Düzenli sağlanan destek ödemelerinden olan VGM muhtaç aylığı için başvuruda bulunacak olan vatandaşların, başvurularının onaylanması için ise kurum başvuru şartlarını tek tek ilan etti. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
1037,96 TL KİMLERE VERİLECEK?
Annesi ya da babası olmayan muhtaç çocuklar ile % 40 ve üzeri engelli olan muhtaçlara aşağıdaki şartların tamamını sağlamaları halinde muhtaç aylığı bağlanır.
Sosyal güvencesi olmaması,
Herhangi bir gelir veya aylığı bulunmaması,
Mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması,
Gelir getirici taşınır ve taşınmaz malı mevcut olmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin bu yönetmelikle belirlenen muhtaç aylığı miktarını geçmemesi
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Muhtaç aylığı başvuru formu,
Engelliler için özrünü belirten sağlık kurulu raporu.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
Muhtaç aylığı talebinde bulunan kişiler başvuru formunu doldurup imzaladıktan sonra engelli ise özrünü belirten sağlık kurulu raporunu ekleyip, ikamet ettiği ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğüne şahsen veya posta yoluyla göndererek başvuru yapabilirler. 2021 yılında muhtaç engelliler ile yetim çocukların her birine aylık olarak 1037,96 TL ödenmektedir.
Aylık alanların; vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18, yükseköğretimde ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın aralıksız 3 ay alınmaması halinin tespitini takip eden ay başından itibaren alıkları kesilir.
- Muhtaç Aylığı (ENGELLİ) Başvuru Formları için tıklayınız
- Muhtaç Aylığı (YETİM) Başvuru Formları için tıklayınız
Vakıflar Genel Müdürlüğü, 2 Mayıs 1920'de, Şer'iyye ve Evkaf Vekaleti olarak kurulan, 3 Mart 1924'te şimdiki adını alan, Türkiye'deki vakıfları denetlemekle yükümlü müdürlüktür.
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti döneminde de faaliyetlerine devam eden 41.500 Osmanlı vakfından kurucu ve mütevellisi ölen vakıfları yöneterek özel bir rol üstlenmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğü bahsedilen vakıflara ait 18.500 tarihi bina ve 67.000 emlakin restorasyonu, bakımı ve mülkiyet yönetimini de üstlenmiştir. 38.000 kişiyi istihdam eden ve 120 milyon avro değerinde kira gelirine sahip Türkiye'nin en büyük bankalarından biri olan Vakıfbank'ın sahibidir. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün bir diğer önemli işlevi ise yönettiği vakıfların gelirleriyle binlerce fakir ve ihtiyaç sahibi kişiye sağladığı sosyal hizmetlerdir. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanından sonra kurulan yaklaşık 4500 vakfın faaliyetlerini denetlemektedir.