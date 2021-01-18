Anbean piyasalarda ve döviz kurlarındaki gelişmeleri inceleyenler dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4690 liradan, avro 9,0220 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4920 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0710 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son gelişmeler
DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?
KÜRESEL PİYASALARDA DOLAR EUROYA KARŞI 5 HAFTANIN ZİRVESİNDE
Yatırımcılar Joe Biden yönetiminin bu hafta Beyaz Saray'a girmesini ve bazı aksamalara karşın Pfizer'dan aşı gelişi sürerken, Pazartesi günü dolar euro karşısında beş haftanın en yüksek düzeylerinde işlem gördü.
Küresel düzeyde Covid-19 bazlı artan kısıtlamaların etkilerinin de hafiflediği piyasalarda euro dolar karşısında yüzde 0.15 düşüşle 1.20564 dolar düzeyine kadar geriledi. Böylece, euronun dolar karşısındaki bir aylık gerilemesi yüzde 1.52 düzeyini buldu.
Diğer yandan, Avrupa'daki diğer başlıca borsalardaki endekslerle birlikte yeni güne ekside başlayan Frankfurt Borsası'nın Endeksi DAX, coronavirüs gelişmeleri ve Almanya Hıristiyan Demokrat Parti liderliğine Armin Laschet'in seçilmesinin de etkisiyle artıya geçti. Yeni güne yüzde 0.55 düşüşle başlayan DAX Endeksi yüzde 0.25 artıya geçerken, işlemlere ekside başlayan Londra'da FTSE 100 ve Paris'te CAC 40 endeksleri de yatay düzeylere yükseldi.
ABD'deki borsalar, Martin Luther King Günü nedeniyle bugün kapalı.
ASYA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ
Asya borsalarında haftanın ilk işlem gününde karışık bir seyir izlendi.
Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısındaki artış nedeniyle yeni tedbirler gündeme gelirken, bu durum Asya genelinde pay piyasalarında dalgalanmalara yol açtı.
Öte yandan bugün Çin'de açıklanan 2020'nin 4. çeyrek büyüme verisi yüzde 6,5 ile beklentileri aştı. Böylece üç çeyrek boyunca büyüme kaydeden Çin ekonomisi, 2020'yi de yüzde 2,3'lük genişlemeyle tamamlamış oldu. Ülkede aralık ayı sanayi üretimi de yüzde 7,3 ile beklentilerin üzerinde geldi. Veriler sonrası Şanghay bileşik endeksi kapanışta yüzde 0,8 artışla 3.596 puan oldu.
Japonya'da sanayi üretiminin kasımda bir önceki aya göre yüzde 0,5 gerilemesinin ardından Nikkei 225 endeksi günü yüzde 1 azalarak 28.242 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kaybederek 103,8 seviyelerine geriledi.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 azalışla 48.941 puanda seyrederken, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1 artışla 28.863 puandan, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,7 kayıpla 3.014 puandan kapandı.
AVRUPA BORSALARI DÜŞÜŞLE AÇILDI
Avrupa borsaları, haftaya satıcılı bir seyirle başladı. Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 azalışla 407,6 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kaybıyla 13.764 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,1 azalışla 6.731 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,4 düşüşle 5.591 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,3 değer kaybıyla 8.206 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,2 azalarak 22.331 puanda bulunuyor.
Avro/dolar paritesi, şu dakikalarda yatay seyirle 1,2078 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vaka ve ölüm sayıları, İtalya'daki siyasi gelişmeler ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin belirsizliklerin risk algısını artırdığını, aşılama çalışmalarının küresel çapta devam etmesinin ise pay piyasalarındaki aşağı yönlü hareketleri törpülediğini söyledi.
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının bugün video konferans yöntemiyle yapacakları toplantıdan gelecek mesajların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, ABD'de resmi tatil nedeniyle piyasaların kapalı olacağını, veri takviminin de sakin olduğunu bildirdi.
PETROL FİYATLARI DÜŞTÜ, ALTIN YATAY
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin (OPEC+) üretim kısıntısı kararı ve Çin'den gelen güçlü talebin etkisiyle yükselen petrol fiyatları, giderek artan Covid-19 kısıtlamalarıyla yeni haftanın ilk işlemlerinde düştü; Brent 55 doların, Batı Teksas petrolü de 53 doların altına geriledi.
Dolardaki yükselişin baskısıyla geçen haftanın ikinci yarısında düşen altın fiyatları, ABD'nin Covid-19 yardımlarını artıracağının açıklanmasının ardından, enflasyona karşı koruma sağlayan bir yatırım aracı olarak artan alımlarla düşüş baskısını etkisizleştirdi ve sarı maden yeni haftaya yatay düzeylerde başladı.
Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;
- Brent petrol yüzde 0.60 düşüşle 54.67 dolar,
- Batı Teksas yüzde 0.13 düşüşle 52.10 dolar,
- altın yüzde 0.60 artışla 1,837.52 dolar,
- gümüş yüzde 1.36 artışla 25.06 dolar,
- bakır yüzde 1.86 düşüşle 7,934.00 dolar,
- platin yüzde 0.97 artışla 1,086.40 dolar,
- paladyum yüzde 0.01 düşüşle 2,391.00 dolar düzeyindeydi.