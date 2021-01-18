Anbean piyasalarda ve döviz kurlarındaki gelişmeleri inceleyenler dolar, euro ve sterlin alış satış fiyatları hakkında araştırmalara başladı. Bugün İstanbul serbest piyasada dolar 7,4690 liradan, avro 9,0220 liradan haftaya başladı. Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 7,4920 lira, avronun satış fiyatı ise 9,0710 lira olmuştu. Peki, dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte döviz kurlarında son gelişmeler

DOLAR, EURO VE STERLİN NE KADAR OLDU?