İŞKUR geçtiğimiz yıl olduğu gibi 2021 yılında da bu zorlu günlerde vatandaşların yanlarında yer almaya devam ediyor. Hem işsiz vatandaşların meslek deneyimi elde edebilmesi hem tecrübe kazanması hem de gelir elde etmesi için fırsatlar sunmaya devam ediyor. İş başı eğitim programı kurulum asıl amacı işsiz olan vatandaşların yeni bir iş fırsatı elde ederken bir yandan tecrübe edip meslek deneyim sahibi olması bir yandan da ek gelir elde etmeleridir. Birçok alanda düzenlenen iş başı eğitim programları vatandaşların çalışma ortamlarına uyum sağlaması için öncelikli tercih ediliyor.Kurum üzerinden binlerce vatandaşın katılımları sağlandığı programlarda işsiz vatandaşlar iş yeri bulmak için talepte bulunabilecekleri gibi, iş yerleri de kendileri için eleman arayışı talebinde bulunabilecekler. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILIR?
İsteyenler en yakın kurumlara gidebilecekleri gibi 81 ilde yer alan çalışma ve iş kurumu il müdürlükleri yanı sıra hizmet merkezlerinde başvuruları yılın her günü yapabilirler.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARININ SÜRESİ NE KADAR?
İşbaşı Eğitim Programı; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 ay olarak uygulanmaktadır.
Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay uygulanacaktır.
Programlar günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilir.
İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMLARINDAN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?
- Kuruma kayıtlı işsiz olmak,
- 15 yaşını tamamlamış olmak,
- İşverenin birinci veya ikinci dereceden kan hısmı veya eşi olmamak,
- Emekli olmamak,
- Programın başlama tarihinden önceki üç aylık dönemde programa başvuru yapan işverenin çalışanı olmamak,
- Program başlangıcından önceki son 1 ayda uzun vadeli sigorta kollarına ait primi yatırılmamış olma
- İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,
- Yukarıdaki şartları sağlayan ve programa devam etmelerine engel durumları bulunmayan öğrenciler de programlara katılabilirler.
- Ayrıca tarımsal faaliyette bulunanlar ile isteğe bağlı sigortalı sayılanlar, sosyal yardım, engelli maaşı ile dul ve yetim aylığı alanlar da işbaşı eğitim programından yararlanabilirler.
9 SORUDA İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI
1- Programa kimler katılabilir?
∂ 15 yaşını tamamlamış olanlar (Lise ve üniversite öğrencileri de katılabiliyor).
∂ İşverenin bir ve ikinci derece akrabası veya eşi olmayanlar.
∂ Emekli olmayanlar (Dul yetim ve engelli aylığı alanlar hariç).
∂ Program öncesindeki 3 aylık dönemde o iş yerinde çalışmayanlar.
2- İşsizler nasıl başvurur?
∂ Programa İŞKUR hizmet merkezlerinden ya da 'iskur.gov.tr' adresinden başvuru yapılabiliyor.
3- Programdan hangi işverenler yararlanabilir?
∂ 4A'lı en az 2 kişi çalıştıranlar.
∂ Kuruma kayıtlı işverenler, STK'lar, noterler ve kamu payının yüzde 50 altındaki iktisadi teşekküller.
4- İşverenler nasıl başvurur?
∂ İş ve meslek danışmanları aracılığı ile ya da doğrudan İŞKUR'a giderek taleplerini iletebilirler.
5- Katılımcı nasıl belirleniyor?
∂ İşverenler programa katılacak kişileri seçebildiği gibi İŞKUR da işsizleri firmalara yönlendiriyor.
6- Katılımcılar kaç lira alıyor?
∂ Katılımcılara günlük 50 liradan ayda net 1.300 lira ödeniyor. Üniversite öğrencileri program süresince burs ve kredilerini de alabiliyor. GSS primleri de ödeniyor.
7- İşveren ne kazanıyor?
∂ İşverenler aradıkları elemana işi öğreterek sahip olabiliyor. Herhangi bir maddi yükümlülüğü olmadığı gibi parayı devlet ödüyor.
8- İşverene teşvik var mı?
∂ İşverenler programı bitiren ve 18-29 yaş arası işsizleri 3 ay içinde istihdam ederlerse, çalışanın işveren primi İŞKUR tarafından ödeniyor. Bu süre imalat sanayinde 42, diğerlerinde 30 ay olacak.
∂ 30 yaşından büyüklerin istihdam edilmesi durumunda ise katılımcının 30 aya kadar sigorta primini İŞKUR ödüyor.
∂ İşveren bu kursiyerlere ayrıca aylık brüt asgari ücretin yarısını geçmeyen fiili ödeme yaparsa vergiden düşebiliyor.
9- İşveren kaç kişi alabilir?
∂ İşveren kurs sonunda katılımcıların yarısını alacağını taahhüt ederse çalışan sayısının en fazla yüzde 30'una kadar eleman talep edebiliyor. Eğer bu taahhüt verilmemişse 2 ile 10 arasında çalışanı olanlar 1, 11 ve üzerinde çalışanı olanlar ise çalışan sigortalı sayısının 10'da 1'i kadar katılımcı talep edebiliyor.
İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI NEDİR?
Kuruma kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim edinmeleri ve teorik eğitimini aldıkları mesleklerde uygulamayı görmesi, çalışma ortamına uyumunun sağlanması amacıyla düzenlenen programlardır. İşsizlerin mesleki yeterliklerini geliştirebilecekleri ve tecrübe edinecekleri bir programdır. Programa katılmak isteyenler işbaşı eğitimi yapacağı işyerini kendileri bulabileceği gibi Kurumumuzdan da kendilerine işyeri bulunmasını talep edebilirler. Ayrıca işverenler de istedikleri vasıftaki katılımcı adayını kendileri bulabilecekleri gibi kendilerine katılımcı adayı bulunmasını İŞKUR'dan da talep edebilirler.