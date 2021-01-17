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    • Ekonomi
    • 17.01.2021 09:42
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    • 17.01.2021 09:43
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    Silivri'de 668 m² havuzlu villa icradan satılıktır! Fiyatıyla şaşırttı...

    'nun ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanlar arasında bulunan İstanbul Silivri'deki havuzlu villa ilgi çekti. İlanda villaya ilişkin detaylı bilgilere yer verilirken, muhammen bedel olarak 2 milyon 500 bin TL belirlendiği belirtildi.

    Silivri'de havuzlu villa icradan satılıktır! Fiyatıyla şaşırttı...

    Silivri İcra Dairesi tarafından Silivri Çanta-Fatih mahallesinde bulunan 668 metrekare büyüklüğündeki havuzlu villanın satışa çıkarıldığı açıklandı. Villaya 2,5 milyon TL muhammen bedel belirlenirken, satış tarihi 30 Mart 2021 olarak duyuruldu.

    'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, taşınmazın 3 bağımsız bölümden oluştuğu bildirildi. Villa niteliğinde olan taşınmazda 49,2 metrekare büyüklüğünde bir de havuz bulunduğu açıklandı.

    İlana ilişkin detaylı bilgi için tıklayın

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    Haberler Ekonomi Silivri'de 668 m² havuzlu villa icradan satılıktır! Fiyatıyla şaşırttı...