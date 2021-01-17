Silivri'de 668 m² havuzlu villa icradan satılıktır! Fiyatıyla şaşırttı...

Silivri İcra Dairesi tarafından Silivri Çanta-Fatih mahallesinde bulunan 668 metrekare büyüklüğündeki havuzlu villanın satışa çıkarıldığı açıklandı. Villaya 2,5 milyon TL muhammen bedel belirlenirken, satış tarihi 30 Mart 2021 olarak duyuruldu.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, taşınmazın 3 bağımsız bölümden oluştuğu bildirildi. Villa niteliğinde olan taşınmazda 49,2 metrekare büyüklüğünde bir de havuz bulunduğu açıklandı.

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