50 ülke sıraya girdi! Adeta talep patlaması!

ABD'DEN TAYLAND'A UZANAN 25 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Huğlu'da üretilen av tüfeklerinin ABD'de başka olmak üzere Tayland'a kadar ihracat yapıldığına dikkat çeken Güzel, ''Huğlu'da silah üretimi 1914'lere kadar dayanıyor; ancak kooperatifin kuruluşu 1962 yılı olarak kayıtlara geçmektedir. Kurulan kooperatifimizin aktif ve pasifler olmak üzere toplamda 450 civarında ortağı var.