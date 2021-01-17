TMSF'nin aslında bir mevduat sigortacılığı kurumu olduğunu ve sigorta limiti 150 bin liraya yükseltildikten sonra Avrupa ve dünyanın en kuvvetli mevduat sigortacılığı kurumlarından biri haline geldiğini ifade eden Gülal, "An itibarıyla 68 milyar lira büyüklüğe ulaşan bir rezervimiz var. Burada önemli olan rezervimizin riskimizi karşılama oranı. Sigortalı mevduat toplamı 862 milyar lira seviyesinde. Dünyadaki en yüksek rasyolardan birine sahibiz. Biz bu süreçte rezervimizi büyüteceğimiz kadar büyüteceğiz. Birkaç yıl sonra 100 milyar liralık rezerv büyüklüğüne ulaşacağız. İleriki süreçte belki ticari mevduatı da buna dahil eder miyiz diye düşünüyoruz ama onun için biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bunun için yasa değişikliği lazım." diye konuştu.

Gülal, 18 yıldır ülkede bankacılık krizinin yaşanmamış olmasının, rezervlerini artırmalarına olanak sağladığına işaret ederek, sadece Bank Asya nedeniyle ödeme yükümlülüğüyle karşılaştıklarını ve orada da 967 milyon lirayı, Bank Asya'nın sigorta limiti kapsamındaki tutarı mudilere ödediklerini söyledi.