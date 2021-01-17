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    • Ekonomi
    • 17.01.2021 13:16
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    • 17.01.2021 13:16
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    Merakla ve heyecanla beklenen yayınlandı ve vatandaşlar tarafından merakla inceleniyor. , 16-22 Ocak tarihleri arasında birbirinden güzel ve çeşitli ürünler uygun fiyatlarla satışa sunuluyor. Markete gitmeden önce alacaklarını belirlemek, liste yapmak isteyenler nu yakından takip ediyor. Peki bu hafta hangi ürünlerde, ne kadar indirim var?

    takvim.com.tr
    A101 aktüel ürünler kataloğu 17 Ocak 2021!

    A101 aktüel ürünler kataloğu 17 Ocak 2021 gündemde en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Meyve sebzelerden atıştırmalıklara, kahvaltılık ürünlerden deterjanlara daha pek çok çeşitteki ürünlerde dikkat çeken kampanyalar var. A101 marketler hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. A101 aktüel haftanın yıldızları ürünlerini haberimizden inceleyerek alacağınız ürünlerin listesini yapabilirsiniz. İşte güncel katalog…

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 17 OCAK 2021

    Milka Happy Cows Sütlü ve Beyaz Çikolata

    Omo Sıvı Deterjan

    Familia/Solo Peçete 100'lü

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 360 ml Head&Shoulders Şampuan Çeşitleri indirimli

    10 TL ve üzeri alışverişlerinizde 3'lü Sos Paketi indirimli

    Hayat Su Çeşitleri

    Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler

    Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler

    Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler

    Sebze, meyve ve kuruyemiş ürünlerindeki indirimler
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    Haberler Ekonomi A101 aktüel ürünler kataloğu 17 Ocak 2021! A101 aktüel haftanın yıldızları yine dopdolu!