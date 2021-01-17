Otomotiv sanayisinin üretimi 2020'de yüzde 11 azaldı

İHRACATIN ŞAMPİYONU YÜZDE 15 PAYLA OTOMOTİV OLDU

Geçen yıl otomotiv ihracatı 2019'a göre adet bazında yüzde 27 azalarak 916 bin 543 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ihracatı yüzde 28 azalarak 596 bin 616 adet oldu. Traktör ihracatı da 2019'a göre yüzde 15 azalarak 13 bin 495 adet olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv sektörü toplam ihracatın yüzde 15'ini gerçekleştirdi ve 15 yıldır üst üste ihracat şampiyonu oldu. Aralıkta toplam ihracatın yüzde 15,7'sini gerçekleştiren otomotiv sanayi, aylık sektörel ihracat sıralamasında da zirvede yer almaya devam etti.