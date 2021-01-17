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    • 17.01.2021 10:00
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    Merkez'de kaçırılmayacak fırsat! Büyük ilgi topladı | Sinop'ta 19 bin 279 metrekare tarla icradan satılık

    'na ait ilan portalı üzerinden yayınlanan ilanlar arasında Merkez'de satışa çıkarılan 19279 metrekare büyüklüğündeki tarla dikkat çekti.

    Sinop'ta kaçırılmayacak fırsat! Büyük ilgi topladı

    (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından 2 Nisan 2021 saat 10.30'da satışa çıkarılacağı açıklanan 19 bin 279 metrekare büyüklüğündeki tarla fiyatıyla yoğun ilgi gördü. 222 bin 874 lira muhammen bedel belirlenen tarlaya ilişkin detaylı bilgiler de ilanda yer aldı.

    'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, tarlanın Sinop Merkez'de Kabalı köyünde bulunduğu açıklandı. 19 bin 279 metrekare büyüklüğündeki tarlanın alıcı çıkmazsa 29 Nisan'da bir daha satışa çıkarılacağı bildirildi.

    İlanla ilgili tüm bilgiler için tıklayın

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    Haberler Ekonomi Sinop Merkez'de kaçırılmayacak fırsat! Büyük ilgi topladı | Sinop'ta 19 bin 279 metrekare tarla icradan satılık