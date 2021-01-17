Sinop (Sulh Hukuk Mah.) Satış Memurluğu tarafından 2 Nisan 2021 saat 10.30'da satışa çıkarılacağı açıklanan 19 bin 279 metrekare büyüklüğündeki tarla fiyatıyla yoğun ilgi gördü. 222 bin 874 lira muhammen bedel belirlenen tarlaya ilişkin detaylı bilgiler de ilanda yer aldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden duyurusu yapılan ilanda, tarlanın Sinop Merkez'de Kabalı köyünde bulunduğu açıklandı. 19 bin 279 metrekare büyüklüğündeki tarlanın alıcı çıkmazsa 29 Nisan'da bir daha satışa çıkarılacağı bildirildi.

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