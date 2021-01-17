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    • Ekonomi
    • 17.01.2021 09:52
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    • 17.01.2021 09:52
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    'da icradan satılık ucuza dükkan! Kaçırılmayacak fırsat...

    tarafından yayınlanan icradan satılık ev, araba, arsa, dükkan ilanları büyük ilgi topladı. Son yayınlanan güncel icradan satılık taşınmazlar arasında bulunan Maltepe'deki dükkanın satış tarihi olarak 1 Mart 2021 açıklandı.

    İstanbul'da icradan satılık ucuza dükkan! 1 Mart'ta satışta...

    Anadolu 10. İcra Dairesi, 1 Mart 2021 saat 10.20'de Maltepe'de bulunan 70 metrekare büyüklüğündeki dükkanın icradan satışa çıkarılacağını açıkladı. İlanla ilgili duyuru 'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden yapılırken, dükkana 700 bin TL muhammen bedel belirlendi. Dükkana ilişkin detaylı bilgiye de yer verilen ilanda, "Dükkan camekanı alüminyum profilli camdır. Dükkan zemini mermerdir. Kıymet takdirine konu dükkan asma katlı olup iç yükseklik 4.85 m.'dir.Yerinde yapılan ölçümde Satışa esas Brüt alanı yaklaşık 70.00 m2'dir. Dükkana hem blok içinden hem de blok dışından giriş verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

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    Haberler Ekonomi İstanbul'da icradan satılık ucuza dükkan! Kaçırılmayacak fırsat...