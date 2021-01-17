İstanbul Anadolu 10. İcra Dairesi, 1 Mart 2021 saat 10.20'de Maltepe'de bulunan 70 metrekare büyüklüğündeki dükkanın icradan satışa çıkarılacağını açıkladı. İlanla ilgili duyuru Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı olan ilan.gov.tr üzerinden yapılırken, dükkana 700 bin TL muhammen bedel belirlendi. Dükkana ilişkin detaylı bilgiye de yer verilen ilanda, "Dükkan camekanı alüminyum profilli camdır. Dükkan zemini mermerdir. Kıymet takdirine konu dükkan asma katlı olup iç yükseklik 4.85 m.'dir.Yerinde yapılan ölçümde Satışa esas Brüt alanı yaklaşık 70.00 m2'dir. Dükkana hem blok içinden hem de blok dışından giriş verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

İlanla ilgili tüm detaylar için tıklayın