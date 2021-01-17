KPSS memur alım tercihlerinde düz memurluk lise önlisans ve lisans taban puanları KPSS sınavından sonra oldukça merak edilmeye başlandı. KPSS 2020/2 seçimleri için geri sayımda son dönemlere girilirken adaylar, 2001, 3001 ve 4001 kalite kodlu memur kadrolarının evvelki atamada kaçla kapattığını araştırmaya başladı. Devlette görev yapan memurlar 657 numaralı Devlet Memurları Kanununa bağlıdırlar. Bu kanunda özlük hakları, alacakları cezalar, uygulanacakları yaptırımlar gibi her türlü konu belirtilmiştir. İşte alım yapılan kadrolar ve ilanlar... Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...