SGK kapsamında başvuru yapan herkese 711 TL nakdi yardım yapılacak. Korona virüs salgını ile beraber herkesin ekonomik anlamda ciddi sorunlar ile yüz yüze kalmak zorunda olmalarından dolayı devlet tarafından destek ödemeleri gelmeye devam ediyor. Merak edilen şartlar belli oldu. İşte o şartlar… Nakdi destek ödemelerinde son dakika gelişmesi! 2.3 milyon vatandaşın, aileleriyle birlikte ortalama 7 milyon kişinin yararlandığı ücretsiz izne çıkarılanlara ödenen nakdi ücret desteğine yüzde 21.56 zam yapıldı. Böylece nakdi destek ücretleri bu oranda artarak bin 422 TL'ye çıkmış oldu. Destekler 2021 yılında da zamlı yeni fiyat üzerinden devam edecek. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...