Satılmayan veya ilgi görmeyen bazı ürünlerin fiyatlarında indirim yapılarak vatandaşın gözünün boyanmaya çalışıldığını belirten Palandöken, "Çok sayıda firma, maliyetleri arttığı gerekçesiyle işçi çıkarmaya devam ediyor. Oysa şu an döviz kurları düşüşe geçti. Kimse maliyetleri bahane etmemeli. Dünyadaki gelişmelere ve dış politikaya bağlı olarak döviz kurlarındaki oynaklık üzerinden menfaat sağlanmamalı." ifadelerini kullandı.

Palandöken, vatandaşın alım gücü hesaba katılarak, başta enerji ve akaryakıt fiyatları olmak üzere, tüm kalemlerde indirim yapılması gerektiğini kaydetti.