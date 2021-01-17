Netleşti! Yüzde 7.33 ve yüzde 4-5 ek ödeme! Maaşlara 554 TL zam yapıldı! Milyonlarca emekli 2021 yılının Ocak ayında zamlı maaşları ile sevindi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları yüzde 8.36, memur emeklilerininki yüzde 7.33 arttı. Emekliler zamlı ödemelerini almaya başlıyor. SSK emeklileri 18-26 Ocak, Bağ-Kur emeklileri ise 25-28 Ocak tarihleri arasında yüzde 8.36 zammın yansıtıldığı maaşlarını ve bunun üzerinden hesaplanan yüzde 4-5 oranındaki ek ödemeyi hesabında görecek. Örneğin; net maaşı 3 bin lira olan bir SSK emeklisi, 120 lira ek ödemeyle birlikte 3 bin 120 lira alıyordu. Şimdi hesabına maaş olarak 3 bin 250 lira, ek ödeme olarak da 130 lira yatırılacak. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...