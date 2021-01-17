MEB KPSS veya kura ile memur alımı yapacak. En az ilköğretim mezunu engelli adayları kapsayan atama ile toplamda 1082 kişi belirlenen kadrolara yerleştirilecek. İşte merak edilen tüm detaylar… Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmetli, veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarında toplamda 1082 memur alımı yapılacak. Adaylar EKPSS puanı ile ya da kura yöntemi ile tercihlerini yapabilir ve okullarda istihdam istidam edilecek. Milli Eğitim Bakanlığı, EKPSS 2021/1 sonuçlarına göre 1082 kişilik bir atama yapacak. Adaylar arasından ilköğretim mezunu 100 kişi, lise mezunu 200 kişi, önlisans mezunu 500 kişi ve lisans mezunu 282 kişi alınacak.