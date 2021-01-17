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    • Ekonomi
    • 17.01.2021 14:18
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    • 17.01.2021 14:18
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    ndan tekstil eğitimine altyapı desteği

    ile (İTKİB) Genel Sekreterliğinin iş birliğinde, yaklaşık 20 yıl önce kurulan Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün bilgisayar atölyesi yenilendi.

    Ticaret Bakanlığından tekstil eğitimine altyapı desteği

    Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, tarafların dayanışmasıyla bir yandan tekstil sektörünün eğitilmiş iş gücü ihtiyacının karşılanmasına yönelik mesleki ve teknik eğitime destek verilirken diğer yandan sektörün küresel rekabet şartları altında avantajlı hale gelmesini sağlayacak moda ve markaya yönelik eğitim çalışmaları da devam ediyor.

    Ticaret Bakanı 'ın talimatıyla, eğitim altyapısına verilen destekler çerçevesinde Bakanlık ve İTKİB Genel Sekreterliğince 'nin moda ve sanat alanında en köklü üniversitelerinden Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünün yaklaşık 20 yıl önce kurulan bilgisayar atölyesindeki bilgisayarlar ile yazılımlar yenilendi.

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