Bu kapsamda devlet memuru olmak isteyen engelli vatandaşlarımızın nereye başvuru yapması gerektiği ve Engellilerin nasıl devlet memuru olabileceği ve Engelli memur alımının nasıl yapıldığı hakkında bilgi vermek amacı ile hazırladığımız bu yazının devlet memuru olmak isteyen tüm engellilere yardımcı olacağını düşünmekteyim. Devlet memuru olmak isteyen engelli vatandaşlarımızın öncelik ile engel durumunu gösteren bir rapor almaları, hesaplamalarının nasıl olduğunu, oranlarını ve çalışıp çalışamayacaklarını öğrenmeleri gerekmektedir.