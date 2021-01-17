2021/1 EKPSS puanı esas alınarak yapılacak toplam 2140 kişilik alımın 1082 kişilik bölümü MEB bünyesinde görevlendirilecek. İlköğretim, lise, önlisans, lisans mezunu adaylar başvuruda bulunabilecek. Peki MEB hangi kadrolarda memur alımı yapılacak? Sağlıklı her vatandaşın olmak istediği devlet memurluğu engellilere 657 sayılı devlet memurları kanunun 53. maddesine istinaden "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ve Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" ile güvence altına alınmış ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan personel sayısının % 3 'ü kadarının engellilerden oluşturulması sağlanmıştır. İşte yeni kadrolar ve başvuru şartları
HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmetli, veri hazırlama ve kontrol işletmeni pozisyonlarında toplamda 1082 memur alımı yapılacak. Adaylar EKPSS puanı ile ya da kura yöntemi ile tercihlerini yapabilir ve okullarda istihdam istidam edilecek.
MEB MEMUR ALIMI ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE ATAMA YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanlığı, EKPSS 2021/1 sonuçlarına göre 1082 kişilik bir atama yapacak. Adaylar arasından ilköğretim mezunu 100 kişi, lise mezunu 200 kişi, önlisans mezunu 500 kişi ve lisans mezunu 282 kişi alınacak.
ENGELLİ MEMUR ALIMI NASIL YAPILIR?
Sağlıklı her vatandaşın olmak istediği devlet memurluğu engellilere 657 sayılı devlet memurları kanunun 53. maddesine istinaden "Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ve Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik" ile güvence altına alınmış ve kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştırılan personel sayısının % 3 'ü kadarının engellilerden oluşturulması sağlanmıştır.
Bu kapsamda devlet memuru olmak isteyen engelli vatandaşlarımızın nereye başvuru yapması gerektiği ve Engellilerin nasıl devlet memuru olabileceği ve Engelli memur alımının nasıl yapıldığı hakkında bilgi vermek amacı ile hazırladığımız bu yazının devlet memuru olmak isteyen tüm engellilere yardımcı olacağını düşünmekteyim. Devlet memuru olmak isteyen engelli vatandaşlarımızın öncelik ile engel durumunu gösteren bir rapor almaları, hesaplamalarının nasıl olduğunu, oranlarını ve çalışıp çalışamayacaklarını öğrenmeleri gerekmektedir.