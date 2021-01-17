Facebook Instagram ve Twitter gibi şirketlere bugüne kadar 40’ar milyon lira ceza kesildi (Ekonomi haberleri)

● Operasyon kapsamında arama ve gözaltına alma işlemleri devam ederken, akaryakıt istasyonlarından silinen 608 milyon litre akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar, 5 yıl içerisinde de 15 milyar lira zarara uğratıldığı belirlendi.