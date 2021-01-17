Facebook Instagram ve Twitter gibi şirketlere bugüne kadar 40’ar milyon lira ceza kesildi (Ekonomi haberleri)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) Türkiye'de temsilci bulundurmaları için sosyal ağ sağlayıcılarına verdiği sürede yeni bir aşamaya geçiliyor.
Türkiye'de henüz temsilcilik açmayı kabul etmeyen ve güncelleme dayatması yapan WhatsApp'ın da sahibi olan Facebook, Instagram ve Twitter gibi şirketlere bugüne kadar 40'ar milyon lira ceza kesildi.
19 ocaktan itibaren ise bu şirketlere reklam yasağı uygulanacak. Şirketlerin 3 ay içinde gerekli yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde, sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin yüzde 50 daraltılması için Sulh Ceza Hakimliğine başvurabilecek.
Bundan sonraki aşamada ise BTK Başkanı, bant genişliğinin yüzde 90'a kadar daraltılması için sulh ceza hakimliğine müracaat edebilecek.
KAÇAKÇIYA BÜYÜK DARBE
İstanbul, Ankara, İzmir ile birlikte 50 ilde düzenlenen "Silici" kod adlı akaryakıta bağlı vergi kaçakçılığı operasyonunda 220 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, son 5 yılda devleti 15 milyar TL zarara uğratmakla suçlanıyor. İşte detaylar:
● Soruşturma, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatıldı. 608 milyon litre akaryakıt satış verisini otomasyon sistemlerinden silindi.
● Operasyon kapsamında MASAK tarafından Gelir İdaresi(GİB) ve Vergi Denetim Kurulu (VDK) ile etkin bir işbirliği sağlandı. Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin bilişim sistemleri yoluyla kamu kurumlarını zarara uğrattığı tespit edildi.
● 170 akaryakıt istasyonu, 23 akaryakıt dağıtıcı firması,1 istasyon teknik destek firması, 2 otomasyon yazılım ve bağlı 1 şubesi olmak üzere toplam 242 noktada vergi müfettişleri ile gelir uzmanlarının katılımı ile yapılan aramalarda mali belgelere ve bilgisayarlara el konuldu.
● Operasyon kapsamında arama ve gözaltına alma işlemleri devam ederken, akaryakıt istasyonlarından silinen 608 milyon litre akaryakıtın güncel maddi değerinin yaklaşık 3,6 milyar lira olduğu ve MASAK raporuna göre devletin yıllık 3 milyar, 5 yıl içerisinde de 15 milyar lira zarara uğratıldığı belirlendi.
KİLOSU 3 BİN LİRA
Düzce Üniversitesi Uzak Doğu'da 2 bin yıldır başta kanser olmak üzere çeşitli hastalıkların alternatif tıp tedavisinde kullanılan ve 'ölümsüzlük mantarı' olarak bilinen kırmızı Reishi mantarını üretti. İlk olarak üniversite içinde bulunan laboratuvarda üzerinde çalışılan mantar, çoğaltılarak üretim aşamasına geçildi. Mantarın kilosu 3 bin liraya satılıyor.
HAMSİ YASAĞI 11 GÜN UZADI
İstanbul Boğazı'nın tamamı ile Karadeniz'de İstanbul'un Sarıyer ilçesi Kumköy Aslan Burnu'ndan Gürcistan sınırına kadar olan karasularda her türlü av aracı ile ticari amaçlı hamsi avcılığının durdurulmana ilişkin kararın süresi 28 Ocak saat 00.00'a kadar uzatıldı. Bu süre içinde belirtilen alanların dışındaki bölgelerde asgari avlanabilir boy uzunluğuna sahip hamsi sürüleri avlanabilecek.
ALANYA BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GİBİ
Antalya'nın Alanya ilçesi, Türkiye'de en çok yerleşik yabancının yaşadığı ilçelerin başında geliyor. Alanya'da Karayip Adaları'ndan, Habeşistan'a kadar yaklaşık 120 farklı ülkeden insan var. Alanya Belediye Yabancılar Meclisi Başkanı Abdullah Karaoğlu, "Çok farklı renkler, ırklar, diller bir arada yaşıyor" dedi.