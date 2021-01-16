Silindiyse derhal itiraz etme imkanınız var! Sıfırlanıyordu geçen hafta aniden değişti! Koronavirüs sürecinde kredi kartlarının kullanımında artış yaşanıyor. Kredi kartı kullanan ve özellikle salgın sürecinde aktif olarak kart kullanan vatandaşlar geçtiğimiz yılda biriken puanların bu yıla devredip devretmeyeceğini merak ediyor. Bankacılık sektörünün uzmanları vatandaşları uyararak detayları anlattı. Özellikle Mart ayı sonrasında yeni tip koronavirüs vakalarının artmasıyla birlikte kredi kartı kullanımı artmıştı. Bu dönemde özellikle kredi kartlarında biriken puanlar da katlanma yaşandığı görüldü. Bankalar sınırlı tarihli puanların kampanya bitmeden kullanılması konusunda uyarıyor. Puanlar sadece kredi kartlarında birikmiyor. Akaryakıt istasyonları ve bazı markaların da kartlarından puan kazanılıyor.

YENİ YILA DEVREDİLECEK

Bankalar yıl boyunca biriken puanları yeni yıla devredecek. Kamu ve özel banka ayrımı olmayacak. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.