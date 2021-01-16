Salgınla birlikte vatandaşa maddi açıdan destek olmak açısından pek çok destek sağlandı. Bu bağlamda milyonlarca kişiye ödemesi yapılan bin TL e-Devlet başvuru şartları vatandaşlar tarafından sık sık araştırılıyor. Koronavirüs salgınıyla birlikte ekonomik anlamda pek çok destek başlatıldı. 1000 TL başvurusu halen alınıyor ve ödemeler yapılmaya devam ediyor. Bugüne kadar milyonlarca hanenin başvurusu alındı ve onaylananlara bin lira ödemesi sağlandı. 1. ve 2. faz ödemelerinin ardından başvurular 3. fazda da e-Devlet üzerinden alınıyor. Henüz başvuru yapmamış olan vatandaşlar başvuru bilgilerini araştırıyor.

BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. İhtiyaç sahibi vatandaşlar, T.C. Kimlik numarasının son rakamına göre e-Devlet'ten başvuru yapılabilecek.

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