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    Enerjiye sigorta şart

    Türkiye Sigorta Birliği (TSB) vesilesiyle bir açıklama yaptı. yatırımlarının her geçen gün önem kazandığının belirtildiği açıklamada, sigortanın bu yatırımlar için olmazsa olmaz olduğu ve sigorta şirketlerinin yenilikçi ürünlerle bu yatırımları desteklediği vurgulandı.

    Enerjiye sigorta şart

    Türkiye Sigorta Birliği (TSB) vesilesiyle bir açıklama yaptı. yatırımlarının her geçen gün önem kazandığının belirtildiği açıklamada, sigortanın bu yatırımlar için olmazsa olmaz olduğu ve sigorta şirketlerinin yenilikçi ürünlerle bu yatırımları desteklediği vurgulandı.

    Başkanı Atilla Benli, ""Enerji santrallerinde dünyada en çok tercih edilen poliçe türü gerek yatırım gerekse işletme döneminde tüm riskler sigortasıdır. Ülkemizde de bazı şirketler, tesislere özel olarak tasarlanan tüm riskler teminatı üzerinden ilerlerken; bazı şirketler ise, --RES projelerini, kurulum ve işletme dönemi olarak iki aşamaya ayırıyorlar" dedi.

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