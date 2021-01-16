Promosyon fırsatları milyonlarca vatandaşı halen ilgilendiriyor. Bankaların mevcut teklifleri için fırsatlar henüz bitmiş değil. Yeni yılla birlikte bankaların sunduğu promosyon ödeme ücretleri merak konusu oldu. Taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını öğrenmek istemektedir. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkarken promosyon teklkifleri az 375 lira ile başlıyor ve bu tutar 2,100 liraya kadar çıkıyor. Bazı bankalar promosyonun yanında emekliye ek imkanlar da veriyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemenizi alabilir ve bankanız tarafından size sunulan ek fırsatlardan yararlanabilirsiniz.

ŞEKERBANK'TAN 2.100 TL'YE VARAN PROMOSYON FIRSATI

Şekerbank "Kazandıran Emekli Paketi" ile maaşını Şekerbank'a taşıyan emeklilere 3 yıllık taahhüt karşılığında maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor. Maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler aynı zamanda iki otomatik ödeme talimatı verdiğinde 150 TL, 10 adet müşteri ile sınırlı olmak üzere yönlendirdiği her yeni emekli için de 150 TL olmak üzere toplam 1.500TL promosyona hak kazanacak. Böylece maaşını Şekerbank'a taşıyan emekliler toplamda 2 bin 100 TL'ye kadar nakit promosyon kazanabilecek.