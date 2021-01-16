MTV hesaplama tablosu: 1300-1600-1800 CC ne kadar MTV ödeyecek? 2021 MTV 1. taksit son gün ne zaman?

MTV 1. taksit son gün ne zaman? MTV hesaplama tablosu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi. Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki taksit halinde ödeniyor. Araç sahibi vatandaşlar MTV 1. taksit ödemelerinde son gün hakkında bilgi edinmek istiyor. Öte yandan, 31 Ağustos 2020'den önce tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları, 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşmiş ve ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olmak şartıyla yapılandırılabiliyor. Peki, 2021 MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte MTV ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler...

MTV 1. TAKSİT SON GÜN NE ZAMAN?

Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksitinin yatırılma süresi ile geçmiş dönem borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi ay sonunda dolacak.

Adlarına trafik şube ya da bürolarına kayıt ve tescil edilmiş motorlu kara taşıtları bulunanlar ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş uçak ve helikopteri olanların MTV ödemesi gerekiyor.