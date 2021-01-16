MTV hesaplama tablosu: 1300-1600-1800 CC ne kadar MTV ödeyecek? 2021 MTV 1. taksit son gün ne zaman?

MTV 1. taksit son gün ne zaman? MTV hesaplama tablosu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi. Motorlu Taşıtlar Vergisi her yıl iki taksit halinde ödeniyor. Araç sahibi vatandaşlar MTV 1. taksit ödemelerinde son gün hakkında bilgi edinmek istiyor. Öte yandan, 31 Ağustos 2020'den önce tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları, 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşmiş ve ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olmak şartıyla yapılandırılabiliyor. Peki, 2021 MTV hesaplama nasıl yapılır? İşte MTV ödemeleri hakkında merak edilen bilgiler...
MTV 1. TAKSİT SON GÜN NE ZAMAN?
Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksitinin yatırılma süresi ile geçmiş dönem borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru süresi ay sonunda dolacak.
Adlarına trafik şube ya da bürolarına kayıt ve tescil edilmiş motorlu kara taşıtları bulunanlar ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne kayıt ve tescil edilmiş uçak ve helikopteri olanların MTV ödemesi gerekiyor.
MTV, taşıtların kayıt ve tescilinin yapıldığı yerin vergi dairesince her yıl ocakta yıllık olarak tahakkuk ettiriliyor. Bu yıl uygulanacak MTV'ye ilişkin ödeme dönemi başlarken, bu vergi ocak ve temmuz ayları olmak üzere eşit 2 taksitte ödenecek. İlk taksit ödeme süresi 1 Şubat Pazartesi günü sona erecek.
Yeni taşıt alımında aracın, yılın ilk 6 aylık döneminde ve birinci taksitin ödenme süresi geçtikten sonra alınması halinde, birinci taksit bir ay içinde, ikinci taksit temmuzda ödeniyor.
Söz konusu vergi, İnteraktif Vergi Dairesi internet adresi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden "hızlı ödeme" menüsüyle şifresiz olarak, Gelir İdaresi Başkanlığının mobil uygulamasından, "www.gib.gov.tr" üzerinden anlaşmalı bankaların banka/kredi kartıyla veya banka hesabından havaleyle ödenebiliyor. MTV'nin, vergi tahsiline yetkili bankalar ve PTT şubeleri aracılığıyla ya da vergi dairesi veznelerine ödenmesi de mümkün bulunuyor.
- MTV tarifesi
MTV yeniden değerleme oranında artırılırken, bu oran Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 9,11 olarak belirlenmişti.
Buna göre, 1-3 yaşındaki otomobillerin 2021 yılı MTV'si, motor silindir hacmi 1300 cc ve aşağısında olanlar için 1051 lira ile 1261 lira arasında uygulanacak.
Aynı yaşta motor silindir hacmi 1301 santimetreküp ile 1600 santimetreküp arasındaki otomobillerin vergisi de 1830 lira ile 2 bin 197 lira arasında olacak. 4001 santimetreküpün üzerindekilerin vergisi ise 45 bin 932 lira ile 50 bin 107 lira arasında değişecek.
Yıllık vergi tutarı, 1-6 yaş minibüslerde 1256 lira, aynı yaştaki 25 kişiye kadar otobüslerde 3 bin 172 lira, 1500 kilograma kadar kamyonet, kamyon ve benzeri araçlarda 1127 lira olacak
- Yapılandırma fırsatı devam ediyor
Öte yandan, 31 Ağustos 2020'den önce tahakkuk eden MTV ile bu vergiye bağlı gecikme faizleri ve zamları, 17 Kasım 2020 itibarıyla kesinleşmiş ve ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olmak şartıyla yapılandırılabiliyor.
MTV aslının tamamı ile birikmiş gecikme faizi ve zammı yerine, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ödenmesi halinde, MTV'ye ilişkin vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi ve zammının tahsilinden vazgeçiliyor.
Yapılandırma fırsatından yararlanmak için 1 Şubat 2021 günü sonuna kadar, İnteraktif Vergi Dairesinden çevrim içi olarak başvuru yapılabilecek. Vergi daireleri yanında, il veya ilçedeki MTV'yi tahsile yetkili vergi dairelerine/mal müdürlüğüne de şahsen başvuru imkanı bulunuyor.
Birden fazla aracı olanların, her bir araç için ayrı ayrı başvuru yapması önem taşıyor. Yapılandırma hükümlerinin ihlal edilmemesi şartıyla taksitlendirme süresi sonuna kadar taşıtların fenni muayenelerinin yaptırılmasına imkan verilecek.
Yapılandırılan borçlar, borçlunun tercihine göre peşin veya taksitler halinde ödenebilecek.
Borcun peşin ödenmesi halinde bir katsayı uygulanmayacak ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan yüzde 90 indirim yapılacak. Ödemelerin ise 1 Mart 2021'e kadar yapılması gerekiyor.
MTV HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor.
01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor. 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi.
MTV ÖDEMELERİ SON GÜN NE ZAMAN?
MTV ödemeleri iki taksitte yapılır. İlk taksit Ocak ayında ikinci taksit ise Temmuz ayında ödenir. MTV ödemeleri 1. taksit 31 Ocak'ta sona erecek. MTV ödemeleri www.gib.gov.tr aracılığıyla yapılır.
OCAK AYI MTV HESAPLAMA TABLOSU!
01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc 2020 MTV: 964 lira, 2021 MTV: 1051 lira
1301-1600 cc 2020 MTV: 1678 lira, 2021 MTV: 1830 lira
1-3 yaş
1601-1800 cc 2020 MTV: 2964 lira, 2021 MTV: 3234 lira
1801-2000 cc 2020 MTV: 4670 lira, 2021 MTV: 5095 lira
4-6 yaş
0-1300 cc 2020 MTV: 672 lira, 2021 MTV: 733 lira
1301-1600 cc 2020 MTV: 1258 lira, 2021 MTV: 1372 lira
4-6 yaş
1601-1800 cc 2020 MTV: 2316 lira, 2021 MTV: 2526 lira
1801-2000 cc 2020 MTV: 3596 lira, 2021 MTV: 3923 lira
7-11 yaş
0-1300 cc 2020 MTV: 376 lira, 2021 MTV: 410 lira
1301-1600 cc 2020 MTV: 730 lira, 2021 MTV: 796 lira
7-11 yaş
1601-1800 cc 2020 MTV: 1364 lira, 2021 MTV: 1488 lira
1801-2000 cc 2020 MTV: 2114 lira, 2021 MTV: 2306 lira
2019 yılında taşıtlardaki değer 46 bin 300 liranın altındakiler, 81 bin 100 lirayı aşmayanlar ve 81 bin 100 liranın üstündekiler olarak ayrılıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi. 1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 51 bin 800 lirayı aşmayanlar, 90 bin 800 lirayı aşmayanlar ve 90 bin 800 lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.
01.01.2018 SONRASI TESCİL
1-3 yaş
0-1300 cc
Matrahı 51 bin 800 liraya kadar 2020 MTV: 964 lira, 2021 MTV: 1051 lira
Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası 2020 MTV: 1059 lira, 2021 MTV: 1155 lira
Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü 2020 MTV: 1156 lira, 2021 MTV: 1261 lira
1-3 yaş
1301-1600 cc
Matrahı 51 bin 800 liraya kadar 2020 MTV: 1678 lira, 2021 MTV: 1830 lira
Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü 2020 MTV'si: 2014 lira, 2021 MTV: 2197 lira
1601-1800 cc
Matrahı 129 bin 800 lira 2020 MTV: 3260 lira, 2021 MTV: 3557 lira
Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü 2020 MTV: 3557 lira, 2021 MTV: 3881 lira
1801-2000 cc
Matrahı 129 bin 800 lira 2020 MTV'si: 5136 lira, 2021 MTV: 5603 lira
Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü 2020 MTV'si: 5603 lira, 2021 MTV: 6113 lira