SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?



TUİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz – Aralık dönemi altı aylık enflasyon oranı yüzde 8,36 oldu. Buna göre SSK ve Bağ – Kur emeklileri yüzde 8,36 oranında zam alacaklar. Emeklilerin yanında malulen emekliler, dul ve yetim aylığı alanlar da yılbaşındaki zamdan faydalanacaklar. Bu çerçevede malulen emekliler ve dul ve yetim aylığı alan kişiler de yüzde 8,36 oranında zam alacaklar. SSK'dan 5,9 Milyon kişi emekli aylığı alıyor. 76 Bin 775 kişi malulen emekli aylığı alırken 2 Milyon kişi ise ölüm aylığı alıyor. Toplamda SSK'dan gelir ve aylık alan toplam 8,2 Milyon kişinin aylığı yüzde 8,36 oranında zamlanacak.