Merakla ve heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ocak 2021 yayınlandı ve gündemde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Markete gitmeden önce alacaklarını belirlemek ve listesini yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ocak 2021 haberimizde derledik. Özellikle güzelliğe dair pek çok üründe uygun fiyatlar ön plana çıkıyor. BİM marketler hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte güncel katalog…