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    • Ekonomi
    • 17.01.2021 12:39
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    • 17.01.2021 12:39
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    ürünler kataloğu 19 Ocak 2021 yine dopdolu! BİM aktüel güzellik ürünlerindeki fırsatlar dikkat çekiyor!

    ürünler kataloğu 19 Ocak 2021 yine dopdolu yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından hemen incelenir oldu. Her hafta Salı ve Çarşamba günleri satışa sunulan birbirinden güzel ürünler yakından takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında marketlerin çalışma saatleri de değişti. Peki hangi saat aralığında hizmet veriyor? Bu hafta BİM aktüel güzellik ürünlerindeki fırsatlar dikkat çekiyor. Güncel kataloğunu haberimizde bulabilirsiniz

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ocak 2021 yine dopdolu!

    Merakla ve heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ocak 2021 yayınlandı ve gündemde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Markete gitmeden önce alacaklarını belirlemek ve listesini yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ocak 2021 haberimizde derledik. Özellikle güzelliğe dair pek çok üründe uygun fiyatlar ön plana çıkıyor. BİM marketler hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte güncel katalog…

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 OCAK 20201

    Ağız saglığı ürünleri

    Colgate
    Diş Macunu
    • Sensation White
    • 75 ml

    Kadife Çanta

    Mehmet Aydın
    Katı Sabun
    • Zeytinyağlı Defne
    • Bıttım

    Deep Fresh
    Sprey Kolonya
    • 100 ml

    Dermokil
    Kendin Yap Maske
    • 280 ml

    Bebek Tulumu
    • 3-6 / 6-9 ay
    • Kız / Erkek

    Comfort Family
    Çamaşır Takımı 2'li
    • 1-3 yaş
    • Kız/Erkek Çocuk

    Comfort Family
    3'lü Soket Çorap Kadın
    • 36-40 numara

    Çorap Çeşitleri
    • Kız Çocuk / Kadın
    • Kadın külotlu çorap, Kadın dizaltı çorap, Çocuk külotlu çorap

    Kalın Askılı Atlet Kadın
    • S-M-L-XL

    Comfort Family
    Uzun Crop Atlet
    • S-M / L-XL
    • %97 pamuk, %3 elastan
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    Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ocak 2021 yine dopdolu! BİM aktüel güzellik ürünlerindeki fırsatlar dikkat çekiyor!