Merakla ve heyecanla beklenen BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ocak 2021 yayınlandı ve gündemde en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Markete gitmeden önce alacaklarını belirlemek ve listesini yapmak isteyenler için BİM aktüel ürünler kataloğu 19 Ocak 2021 haberimizde derledik. Özellikle güzelliğe dair pek çok üründe uygun fiyatlar ön plana çıkıyor. BİM marketler hafta içi 10:00-20:00 hafta sonları ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte güncel katalog…
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 19 OCAK 20201
Ağız saglığı ürünleri
Colgate
Diş Macunu
• Sensation White
• 75 ml
Kadife Çanta
Mehmet Aydın
Katı Sabun
• Zeytinyağlı Defne
• Bıttım
Deep Fresh
Sprey Kolonya
• 100 ml
Dermokil
Kendin Yap Maske
• 280 ml
Bebek Tulumu
• 3-6 / 6-9 ay
• Kız / Erkek
Comfort Family
Çamaşır Takımı 2'li
• 1-3 yaş
• Kız/Erkek Çocuk
Comfort Family
3'lü Soket Çorap Kadın
• 36-40 numara
Çorap Çeşitleri
• Kız Çocuk / Kadın
• Kadın külotlu çorap, Kadın dizaltı çorap, Çocuk külotlu çorap
Kalın Askılı Atlet Kadın
• S-M-L-XL
Comfort Family
Uzun Crop Atlet
• S-M / L-XL
• %97 pamuk, %3 elastan