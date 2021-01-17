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    Dul ve yetimlere 2021'de yeni aylık! Ölüm maaşı alan eş ve çocuklara bu ay farklı ücret ödenecek

    (SGK), bu yılın ilk yarısında uygulanmak üzere ve ’dan dul ve yetim aylığı alanlara ödenecek alt sınır aylıklarını belirledi. Böylece dul ve yetimler de 2021'de yeni aylıklarına kavuşacak. Ölüm maaşı alan eş ve çocuklara bu ay farklı ücret ödenecek. İşte detaylar...

    Dul ve yetimlere yeni aylık

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), bu yılın ilk yarısında uygulanmak üzere SSK ve Bağ-Kur'dan dul ve yetim aylığı alanlara ödenecek alt sınır aylıklarını belirledi.

    Buna göre;

    ● Ekim 2008'den önce bağlanan gelir/aylıklar ile bu tarihten önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Ekim 2008'den sonra ölenlerin hak sahiplerine bağlanacak asgari aylık tutarları şöyle:

    ● Ekim 2008'den sonra çalışırken ölen sigortalıların hak sahipleri ile bu tarihten sonra malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar, sigortalının normal aylığını geçemeyecek şekilde aşağıda belirtilen miktarlardan az olamayacak:

    ● Sadece 2000'den sonra hizmetleri bulunup Ekim 2008'den sonra ölen sigortalının hak sahiplerine bağlanacak en düşük aylıklar şöyle:
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    Haberler Ekonomi Dul ve yetimlere 2021'de yeni aylık! Ölüm maaşı alan eş ve çocuklara bu ay farklı ücret ödenecek