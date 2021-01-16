PTT'den hemen alın! 600 TL tek kalemde ödeniyor! Doğum yardımı e-Devlet başvuru şartları belli oldu. Doğum yardımı hakkındaki detaylar merak ediliyor. Pandemi döneminde devreye alınan pek çok destek bulunmaktadır. Bugüne kadar başta pandemi sosyal destek ödemesi olmak üzere pek çok yardım ve destek ödemesi yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pek çok alanda yardım ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Bu desteklerden birisi de doğum yardımı. Doğum yardımı için başvurular sürüyor. Bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı sağlanıyor.

600 TL'YE KADAR YARDIM YAPILIYOR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bireysel bazda ve tek seferde birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocuklar için 600 TL doğum yardımı yapılıyor.