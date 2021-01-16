Altın fiyatlarıyla ilgili olay tahmin! Agresif düşüş ve yükselişler olacak mı sorusunun yanıtı merak ediliyor. Yeni yılın gözdesi olarak çeşitli yatırım araçları ön plana çıkıyor. Vatandaşlar arasında değerli bir yatırım aracı olarak bilinen altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ederken piyasaların kapanış gününde alış satış fiyatlarında hareketlilik görüldü. İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 719,00 lira, Cumhuriyet altını 2.944,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,37 yükselişle 443,80 liradan işlem gördü. Ekonomi uzmanları 2021 yılında altın ve diğer değerli yatırım araçlarıyla ilgili dikkat çeken yorumlar yaptı.

"ONS ALTIN TEKRAR 2000 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKABİLİR"

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Özellikle vaka sayılarındaki artışlar, küresel ekonomilerdeki büyümeye dair endişeleri tekrar gündeme getiriyor, bu da emtia fiyatlarını olumlu yönde destekleyen faktörler olduğu için uluslararası piyasalarda altının ons fiyatının 2020 dolar seviyelerine çıkmasına neden olabilir. Yani tekrardan 2000 dolar seviyesinin üzerinde bir altın fiyatı görebiliriz buda içeride gram altının hızlı bir şekilde 480 TL seviyesinin üzerine ataklar yapmasına neden olabilir. Bundan dolayı vatandaşlar bu düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirebilir ama burada bir uyarıda bulunmak gerekiyor. Biz vatandaşlarımıza şunu tavsiye ediyoruz altın, gümüş gibi emtialar uzun vadeli bir yatırım aracıdır. Bankadan kredi kullanarak yada borç alarak yatırım yapılmamalıdır. Birikim ve tasarruflarınızla uzun vadeli emtia alımı yapmalıdırlar." ifadelerini kullandı.