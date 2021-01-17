KPSS memur alım tercihlerinde düz memurluk lise önlisans ve lisans taban puanları merak ediliyor. KPSS 2020/2 tercihlerinde kamuya en az lise mezunu adaylar arasından 1500'dene fazla memur ataması yapılması bekleniyor. Tercihlerde Düz memur kadrolarını bekleyen on binlerce aday var. Peki önceki tercihlerde memur kadroları kaçla kapattı? Devlette görev yapan memurlar 657 numaralı Devlet Memurları Kanununa bağlıdırlar. Bu kanunda özlük hakları, alacakları cezalar, uygulanacakları yaptırımlar gibi her türlü konu belirtilmiştir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...
ORTAÖĞRETİM/LİSE KADROLARI 2001 KODU
Lise mezunu adaylar arasından önceki atama döneminde 25 düz memur alımı yapıldı. 2001 (Liseden herhangi bir bölümden mezun olanlar) nitelik kodlu kadrolara baktığımızda taban puanlar şu şekilde oluştu:
Hizmetli: 95
Şoför: 84
Kaloriferci: 90
Aşçı: 84
Aşçı, kaloriferci ve şoför kadroları için sertifika şartı istenmektedir. (Aşçı ve kaloriferci için sertifika, şoför için ehliyet şartı)
ÖN LİSANS KADROLARI 3001 KODU
Tüm ön lisans mezunlarının başvuru yapabileceği memur kadrolarına baktığımızda 2020/1 tercihlerinde 18 memur alımı yapıldığına yer verildi. İşte 18 memur alımı için oluşan taban puanlar:
Memur: 89
Bilgisayar İşletmeni: 92
Şoför: 8
LİSANS KADROLARI: 4001 KODU
Tüm lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği memur kadrolarına baktığımızda ise 2020/1 KPSS tercihlerinde 115 memur alımı yapıldığı görüldü. 4001 nitelik kodlu kadrolara yapılan atamada taban puanlar şu şekilde:
Şoför: 87
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni: 89
Bilgisayar İşletmeni: 90
Memur: 91
Bilet Kontrol Memuru: 91
Not: Bu kadrolara KPSS 'den geçerli puan alan her aday başvuru yapabilir. Tercih yapanlar arasında kadrolara en yüksek KPSS'li adayın ataması yapılır.
MEMUR ALIMI İLANLARI
KAMU İHALE KURUMU
KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
10 COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMİ UZMAN YARDIMCISI ALACAK
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI
25 GENÇLİK VE SPOR UZMAN YARDIMCISI ALACAK
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU BAŞKANLIĞI
30 BİLİŞİM UZMAN YARDIMCISI ALACAK
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI
UZMAN YARDIMCISI ALACAK
TİCARET BAKANLIĞI
60 TİCARET UZMAN YARDIMCISI ALACAK
TİCARET BAKANLIĞI
50 TİCARET DENETMEN YARDIMCISI ALACAK
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI
20 ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR UZMAN YARDIMCISI ALACAK
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ
MİLLİ GÜVENLİK KURULU GENEL SEKRETERLİĞİ 15 UZMAN YARDIMCISI ALACAK
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
10 STAJYER HAZİNE KONTROLÖRÜ ALACAK
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
300 DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCISI ALACAK