KPSS memur alım tercihlerinde düz memurluk lise önlisans ve lisans taban puanları merak ediliyor. KPSS 2020/2 tercihlerinde kamuya en az lise mezunu adaylar arasından 1500'dene fazla memur ataması yapılması bekleniyor. Tercihlerde Düz memur kadrolarını bekleyen on binlerce aday var. Peki önceki tercihlerde memur kadroları kaçla kapattı? Devlette görev yapan memurlar 657 numaralı Devlet Memurları Kanununa bağlıdırlar. Bu kanunda özlük hakları, alacakları cezalar, uygulanacakları yaptırımlar gibi her türlü konu belirtilmiştir. Son dakika haberi! Son dakika gelişmesinin ayrıntıları takvim.com.tr'de...